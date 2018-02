Yli kymmenen vuotta samassa organisaatiossa on pitkä aika vasta 28-vuotiaalle pelaajalle. Viime kaudella ruotsalaissentteri Nicklas Lasu mietti tosissaan identiteettiään jääkiekkoilijana. Lasu oli pelannut pikkupojasta saakka kotiseudullaan Göteborgissa kaupungin ylpeyden Frölunda Indiansin riveissä. Nyt ura tuntui kuitenkin polkevan paikallaan.

Vuodesta toiseen rooli joukkueessa oli aina sama. Lasu oli alakenttien sentteri ja alivoimaspesialisti. Pisteitä kertyi siinä sivussa viimeisimpien kausien aikana rooliin nähden kuitenkin ihan mukavasti, vaikka esimerkiksi ylivoimalla kaukaloon ei ollut yleensä asiaa.

Lasu oli Frölundassa kuitenkin erittäin arvostettu pelaaja.

Jokainen pelaaja haluaa tehdä maaleja oli rooli tai peaajaprofiili mikä tahansa. Lasu ei ole mikään poikkeus sääntöön. Syvällä sisimmässään hän tietää myös pystyvänsä siihen. Olihan hän viimeisellä juniorikaudellaan 2007-2008 Frölundan paras ja koko sarjan viidenneksi paras pistemies tehoilla 19+34. Taakse jäi muun muassa joukkuekaveri Erik Karlsson, joka on pelannut viime vuodet NHL:ssä lähes piste per peli -tahdilla.

Aikuisten sarjoissa Lasu aloitti kuitenkin muiden tulokkaiden tapaan ruokaketjun pohjalta. Osaaminen oli todistettava uudestaan. Nimivahvoissa nipuissa kärkiketjuihin oli vaikeaa murtautua, mutta fiksuna pelaajana Lasu sopeutui roolin kuin rooliin. Hänestä kehittyi pikku hiljaa luotettava puolustavasentteri.

Nicklas Lasu (31) edusti Frölundaa ennen Kärppiin siirtymistään. KUVA: 22:38:39600 / EPA

Kymmenen vuoden jälkeen tuo rooli ei kuitenkaan enää tyydyttänyt, eikä muutosta ollut näköpiirissä kotikaupungin tutussa seurassa. Ei vaikka Lasun mailasta lähti viime kaudella CHL-mestaruuden Frölundalle ratkaissut jatkoaikamaali.

Siksi katseet oli suunnattava toisaalle, vaikka Lasun ja hänen puolisonsa Fridan perheeseen syntyi juuri esikoinen ja nuoren perheen kaikki turvaverkostot olivat molempien kotiseudulla Göteborgissa.

– Olin jumissa Frölundassa. Olin vain pelaaja, joka oli hyvä alivoimalla ja pelin viimeisillä minuuteilla puolustettaessa omaa johtoasemaa. Halusin yksinkertaisesti siihen muutoksen, Lasu kertoo.

Lasu oli loopin alla pitkään

Kärppien ja Lasun tulevasta yhteistyöstä aloitteen teki Kärpät. Oululaisseura oli taustoittanut itseään Lasusta jo pitempään ja seura tiesi pelaajan sopimuksen olevan katkolla Frölundassa.

Kärpät tekee tietynlaista yhteistyötä useamman ruotsalaisseuran kanssa. Yhteistyön yksi tärkeimmistä muodoista ovat seuravierailut, joiden tarkoitus on tutustua tarkemmin toisen seuran toimintaan.

Oululaisseuran urheilutoimenjohtaja Harri Aho sai viime kaudella Lasusta arvokasta lisätietoa juuri seuravierailulla Frölundassa. Joulukuussa Aho matkusti vielä uudelleen Göteborgiin katsomaan Lasun peliä ja keskustelemaan pelaajan itsensä kanssa. Sekä keskustelu että otteet kaukalossa miellyttivät urheilutoimenjohtajaa.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho sai viime kaudella Lasusta arvokasta lisätietoa juuri seuravierailulla Frölundassa KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

– Vakuutuin heti hänen persoonastaan. Pelillisesti koimme, että hänessä on vielä ulosmittaamatonta potentiaalia ja hän koki itsekin samoin. Eri lähteistä saamamme viestit olivat yksinomaan positiivisia. Homma oli nopeasti selvä, kun kovat arvot oli sovittu, Aho muistelee.

Kärpät ei luvannut Ahon mukaan Lasulle suoraan mitään lukittua kiekollista roolia, vaikka pelaajan henkilökohtaiset tavoitteet hyökkäyspelin kehittämisen suhteen olivat kristallin kirkkaat.

– Pystyin rikkomaan kuitenkin vähän lasia, ja lupaamaan ainakin mahdollisuuden suurempaan kiekolliseen rooliin. Luoton hän on ansainnut sitten omilla esityksillään, Aho kertoo.

Yhteistyö toimii Leskisen ja Mäenalasen kanssa

Todellisuudessa seura näki Lasun tulevan pelipaikan varmasti luvattua selkeämmin. Kärpät tarvitsi erittäin luotettavan, mutta myös hyökkäysorientoituneesti tarpeeksi hyvän sentterin nuorten tykkien Saku Mäenalasen ja Ville Leskisen keskelle.

– En tiennyt yhtään, minkälaisia pelaajia tai persoonia Lese ja Saku ovat. Ensimmäiset viikot olivat aika intensiivisiä, kun opettelimme tuntemaan toisemme ja katsomaan kuinka pitkälle voimme mennä. Kuinka lujaa voimme vaikkapa huutaa toisillemme. Se otti aikansa.

Leskinen ja Mäenalanen saivat täysin erilaisen sentterin edelliskauden Antti Kalaputaaseen verrattuna. Leskinen myöntää auliisti oman puolustuspelaamisensa parantuneen Lasun vinkeillä.

– Vastavuoroisesti olemme yrittäneet ja ehkä pystyneetkin antamaan hänelle jotain tuonne hyökkäyspäähän. Hänellä on kuitenkin ollut tällä kaudella totuttelemista hyökkäävämpään rooliin, Leskinen kertoi loppuvuodesta.

Tuttu näky tämän vuoden puolelta. Nicklas Lasun johtama kakkosketju juhlii maalia. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

– Pojilla oli varmasti pelilliset taidot myös puolustuspelaamiseen jo aiemminkin, mutta ehkä olen pystynyt auttamaan heitä asennepuolella. Nythän he pelaavat enemmän alivoimaa ja pelien viimeisillä minuuteillakin. Joskus on pitänyt tosin muistuttaa, että nyt pojat riittää, kunhan pelaamme kiekon vain puolustussinisen paremmalle puolelle ja katsotaan sitten mitä tapahtuu, Lasu hymyilee.

Kausi on sujunut pienten alkukankeuksien jälkeen koko ketjulla loistavasti. Hyökkäystehoista kertoo se, että pelaajista jokainen on tehnyt jo oman henkilökohtaisen yhden kauden piste-ennätyksensä. Puolustuspään onnistumisista puolestaan se, että kaikki ovat tehotilastossa yli 20 pykälää plussalla.

– Jotta olisin kauteeni 100% tyytyväinen, minun olisi pitänyt tehdä enemmän maaleja. Minulla on kuitenkin ollut paljon laatupaikkoja, joista ei ole syntynyt tulosta taululle, Lasu muistuttaa.

Esikuvana Mika Pyörälä

Jos olet pelannut toistakymmentä vuotta tietyssä roolissa, ei muuntautuminen toisenlaiseen rooliin käy tietenkään hetkessä. Tämän tiedosti hyvin myös Lasu, joka eli etenkin marras- joulukuussa hyökkäyspelinsä kanssa hieman vaikeampia aikoja.

– Minulla on joka vuosi samoihin aikoihin pieni notkahdus pelillisesti enkä tuntenut itseäni nytkään kovin raikkaaksi. Kerroin tästä fysiikkavalmentajallemme Samppa Jaakolalle ja hänellä oli heti muutamia ideoita asian suhteen. Hän teki harjoitteluuni hieman muutoksia, ja nyt todella tuntuu, että ne auttoivat. Pystyn pitämään energiatason paremmin tapissa, mikä parantaa luisteluani, joka taas auttaa hyökkäyspelaamistani, viimeisen kuukauden aikana yli piste per peli -tahtiin pelannut Lasu taustoittaa.

Tehojen myötä Lasu on saanut kaukalossa esiin juuri niitä elementtejä, joita tuli Kärppiin kehittämään. Nykyinen pistetahti kestää vertailun Liigassa keneen tahansa.

Ruotsalaissentteri haluaa kiittää valmennusta luottamuksesta. Lasun johtama kakkosketju on pysynyt koskemattomana läpi kauden. Kärpissä päävalmentaja Mikko Mannerin luotto ei horju, kunhan arkityö kestää päivänvalon.

– On erittäin tärkeää, että valmennus antaa aikaa rakentaa jotain hyvää. Kaikki jätkät joukkueessa tuntevat sen luottamuksen. Ehkä se on yksi syy, miksi olemme joukkueena nyt siellä missä olemme.

Tiikeri ei kuitenkaan pääse raidoistaan. Reilun kymmenen vuoden aikana puolustuspelaaminen on integroitunut syvälle Lasun DNA:han. Hänelle on edelleen kunnia asia pitää ensisijaisesti oma pää puhtaana. Viimeaikaiset tilastot peleistä osoittavat, että on kuitenkin mahdollista yhdistää tämä ja tehopisteiden tehtailu.

Lasu on päässyt kuluvan kauden aikana tuulettamaan maaleja. KUVA: Jukka Leinonen

– On kahdenlaisia pelaajia. Osa on niin sanottuja triangelipelaajia, jotka ovat hyviä suurin piirtein kolmessa asiassa. He voivat olla hyviä vaikkapa ylivoimalla, heillä on hyvä laukaus ja joku kolmas ominaisuus, jonka he hanskaavat hyvin.

– Sitten on pelaajia, jotka ovat kuin pallo. He osaavat vähän kaikkea. Ensin on pieni pallo, joka kuitenkin kasvaa sitä mukaa kun jo olemassa olevat ominaisuudet kehittyvät paremmiksi. Lopulta on iso pallo. Kun minun palloni on valmis, aion olla samanlainen pelaaja kuin Mika Pyörälä. Pelaaja, joka on hyvä kaikessa, Lasu avaa filosofiaansa ja myös arvostustaan vajaan kymmenen vuoden takaista seurakaveriaan kohtaan.

Ensi kaudella Lasun ja Pyörälän tiet kohtaavat jälleen, sillä kärppäikoni palaa vuoden Sveitsin-komennukselta takaisin Kärppiin.

Oulun ilmasto yllätti positiivisesti

Myös kaukalon ulkopuolella Lasu vakuuttaa viihtyvän Oulussa erinomaisesti. Vapaa-ajan ongelmia reilun vuoden ikäisen tyttölapsen isällä ei ole.

Kärpät on tunnettu siitä, että se pitää pelaajistaan ja heidän perheistään hyvää huolta. Muutto uuteen maahan ja kaupunkiin ei ole kuitenkaan koskaan helppo juttu, mutta erityisen haastavaa se on tuoreille vanhemmille pienen lapsen kanssa.

Koti-ikävää on pyritty lievittämään muun muassa pienellä hankintamatkalla Haaparannan Ikeaan heti syksyllä. Kärppien kaupungin keskustan tuntumassa sijaitseva asunto sai uuden ja varmasti entistä paremman ilmeen.

Lasu perheineen on ihastunut etenkin Oulun ulkoilumahdollisuuksiin ja luontoon. He ovatkin tuttu näky muun muassa kaupungin puistoissa. Lasun perheen elämää voi seurata Frida-puolison blogista, jos toinen kotimainen on hallussa.

– Valmistauduin henkisesti kylmään ja pimeään talveen, mutta sää täällä on ollut paljon parempi kuin Göteborgin normaali talvisää.

Nykyinen sopimus pitää Lasun Oulussa vielä ainakin ensi kauden. Se tuntuu sopivan hyvin, sillä elämä Pohjois-Pohjanmaalla vaikuttaa maistuvan juuri nyt hyvälle. Myös kulkuyhteydet kotiseudulle Göteborgiin ovat toimivat tarpeeksi sujuvasti.

– Olen todella onnellinen, että otin tämän askeleen urallani. Pidän kaupungista ja siitä, että kaikki on niin lähellä. Täällä on kaikki mitä tarvitsemme, Lasu päättää.