Mobiilipalveluyritys UROS on Kärppien uusi pääsponsori

Oululaislähtöinen mobiilipalveluyritys UROS (Uni-fi Roaming Solutions) on Oulun Kärppien uusi pääsponsori. Sopimus kattaa neljä kautta.

UROS tarjoaa ratkaisuja ulkomaisesta datankäytöstä aiheutuvien verkkovierailukulujen hallitsemiseen.

– UROS on pohjoissuomalainen, innovatiivinen ja kansainvälistyvä yritys, joten meidän arvomaailmamme kohtaavat hyvin. Monivuotinen yhteistyö on meille tärkeä tekijä, sillä pitkäjänteinen työ on osa Oulun Kärppien strategiaa, Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen sanoo tiedotteessa.

UROS on vuonna 2011 perustettu yritys, jonka palveluja on saatavilla globaalisti. Se tarjoaa verkkovierailu- ja IoT-ratkaisuja mobiilioperaattoreille, yrityksille ja kuluttajille.