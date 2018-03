Manner myöntää pelilliset haasteet: "Emme pysty pelaamaan sellaista kärppäkiekkoa, johon on totuttu"

Kaima puhuu asiaa. Kiekollista peliä. Hankala sen vastustajan on tehdä maaleja jos kiekko on suurimman osan aikaa omilla. Saamalla se turhauttaa ja aiheuttaa vastustajalle jäähyjä. Jääkiekko on hieno laji jos siitä ei tee turhaan monimutkaista.