Maalipaikkoja tuhlaillut Juha Koivisto lupasi jo viime viikolla osua tärkeämmässä paikassa – ”Tämä oli urani makein osuma”

Pudotuspeleissä joukkueiden haalariosastolta nousevat usein ratkaisijat tärkeillä hetkillä. Näin kävi myös kolmannessa liigafinaalissa, kun koko kauden kokoonpanon rajamailla heilunut Juha Koivisto pääsi räjäyttämään Raksilan huutomyrskyyn jatkoerässä syntyneellä voittomaalillaan.

– Tämä oli urani makein maali. Aivan mahtava fiilis räjäyttää kotiyleisö huutomyrskyyn, Koivisto tunnelmoi pelin jälkeen.

Hyökkääjän kausi käynnistyi Sheffield Steelersin riveissä Englannissa. Koivisto oli päävalmentaja Mikko Mannerille entuudestaan tuttu pelaaja. Sitä kautta hän päätyi kesken kauden Kärppiin.

Koivisto oli ottelun jälkeen melkoisessa mediapyörityksessä. TV-haastatteluita oli useita, sen jälkeen oli radion vuoro. Kirjoittavan median kynsissä Koivisto kertasi illan tapahtumia jo ties monettako kertaa.

– Joskus joku on saattanut jotain tulla kysymään, mutta että jokainen media…, Koivisto puhalteli.

Parhaimmillaan kauden tärkeimmillä hetkillä

Tunnollinen hyökkääjä on lunastanut pudotuspeleissä paikkansa vakiokokoonpanosta vahvoilla otteillaan. Koivisto on pelannut varmaa peruspeliä ja lisäksi maalipaikkojakin on siunaantunut kevään edetessä kiitettävä määrä.

– Tuossa oli pitkä pätkä, kun en mahtunut kokoonpanoon. Yritin pysyä positiivisena ja pitää itseni valmiina.

Verkko ei ole kuitenkaan heilunut monta kertaa tällä kaudella. Viime viikolla jälleen monta maalipaikkaa hukattuaan Koivisto kertoi, että säästeli maaliaan tärkeämpään paikkaan. Nytkö se hetki oli?

– Joo, nyt oli sopiva hetki siihen, Koivisto hymyili.

Ratkaisumaaliin nappisyötön antoi loistavan pelin pelannut ruotsalaissentteri Nicklas Lasu. Koiviston laukaus upposi takatolpan juureen.

–Toinen silmä oli varmasti kiinni, tarkasti tähdätty laukaus. Hyvä, että upposi. Heti tajusin, että meni sisään, kun halli räjähti hienosti.

Maali tai Kärppien finaalisarjan 3-0-johto ei saa kokeneen hyökkääjän jalkoja irti maasta. Maanantain peliin valmistaudutaan aivan kuten sarjan muihinkin peleihin.

–Samalla tavalla lähdetään, ei ole mitään taikatemppuja. Meidän pitää parantaa vielä, sillä Tappara oli todella vahva, Koivisto päätti.