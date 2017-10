Maailmanmestari Juolevi siirtyy TPS:ään

Jääkiekkoliigassa toisena oleva Turun Palloseura vahvistuu puolustajalupaus Olli Juolevilla. Hänen on määrä saapua Suomeen keskiviikkona.

Vancouver Canucks varasi Juolevin kesän 2016 NHL-varaustilaisuudessa viidentenä.

19-vuotias puolustaja on kaksi viime kautta pelannut OHL-seura London Knightsissa. Hän teki viime kaudella juniorisarjassa runkosarjan 58 ottelussa 10+32=42 pistettä.

Juolevi kuului Suomen ratkaisupelaajiin vuodenvaihteessa 2015-16, kun turnauksen isäntämaa voitti Helsingissä alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden.

- Aika harva suomalainen pelaaja varataan viidentenä NHL:ään. Juolevi on nuori hyvä puolustaja, mutta hänellä on paljon töitä edessä. Joka tapauksessa hän on erittäin lahjakas kaveri, arvioi TPS:n urheilujohtaja Antero Niittymäki tiedotteessa.