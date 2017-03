Lukijat: Suikkasen potkut oli oikea ratkaisu, "Mamban joukkueeseen pelaajaimu on ihan eri luokkaa"

Valtaosa Kalevan verkkolehden lukijoista pitää Kärppien päävalmentajan Kai Suikkasen potkuja oikeana ratkaisuna.

Eilen Kaleva.fi:ssä julkaistuun kyselyyn vastanneista 74 prosenttia sanoi Kärppien tehneet oikean päätöksen. Heistä 14 prosenttia oli kuitenkin sitä mieltä, että Mikko Manner on väärä valinta uudeksi päävalmentajaksi.

26 prosenttia vastaajista olisi antanut Suikkasen jatkaa päävalmentajana.

Juttukommenteissa nimimerkki Lätkää seuraava pitää Suikkasen potkuja oikeana ja perusteltuna ratkaisuna.

– Joukkueen ympärillä vellova negatiivinen keskustelu ei ole hyvä lähtökohta seuraavaa kautta vasten. Tärkeintä on nyt rakentaa urheilullinen joukkue kasaan jo kesään mennessä. Luotto Manneriin on hyvä. Valmennuspuoli on nyt kunnossa, sitä ei tarvitse miettiä. Pelaajien rekrytointi kun saadaan vielä kuntoon, voidaan luottavaisena lähteä ensi kauteen.

Nimimerkki Berryhillin mukaan Kärppiin ei ollut kuluvalla kaudella pelaajaimua.

– Mamban joukkueeseen imu on varmasti ihan eri luokkaa. Ei ollut Kaitsulla helppoa, kun ei saanut pelimiehiä. Ainut järkevä ratkaisu Junnolta. Olisi tietenkin voitu tehdä jo marraskuussa.

Osalla lukijoista riitti ymmärrystä vaikeaan paikkaan tulleelle Suikkaselle.

– Ei tuolla materiaalilla ois tullu parempaa tulosta vaikka ois ite Herodes valmentanut, harmi Kaitsu joutu pahaan saumaan ja sijaiskärsijäksi, sanoo nimimerkki Metu.

Nimimerkki Seuraaja99 kertoo aavistelleen tulevan jo siinä vaiheessa, kun Suikkanen valittiin päävalmentajaksi.

– Suikkasen valinta päävalmentajaksi oli mielestäni alusta asti väärä, kun kuulin asiasta ensi kerran. Ei siksi, että Suikkanen ei olisi ammattimies vaan siksi, että hän ei istunut mielestäni Kärppiin juuri nyt, kun koko edellisen kauden joukkue hajosi. Mutta helppo on katsomossa huudella. Toivottavasti Kaitsun ura jatkuu ja Kärpät kokoaa ensi kaudeksi menestyvän joukkueen.

Kärpät tiedotti tiistai-iltana antaneensa potkut päävalmentaja Kai Suikkaselle, jolla oli Kärppien kanssa kaksivuotinen sopimus. Uudeksi päävalmentajaksi nouseva Mikko Manner on toiminut Kärppien apuvalmentajana neljä vuotta.