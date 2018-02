Loppukiri toi jälleen pisteet Kärpille – Ässäkasvatti Rynnäs on porilaisille paha peikko: "Sytyn näihin peleihin aina"

Liigaa dominoiva Kärpät on omaksunut uuden tavan voittaa. Pari erää voidaan koomailla huolella, mutta päätöserässä hoidetaan homma kotiin. Tapa on tuttu legendaarisen Kari Jalosen valmennusvuosilta Oulussa viime vuosikymmenen puolessa välissä.

Tiistaina HPK:ta vastaan Kärppien piti tehdä kolme maalia päästäkseen jatkoajalle. Ässiä vastaan oululaisilta vaadittiin päätöserässä vain kaksi maalia jatkoaikaan, mutta Kärpät teki kolme ja korjasi täyden pistepotin lopulta lukemin 5–4.

– Harvoin käy niin, että peli sujuu aina oman käsikirjoituksen mukaan. Tylsäähän tämä silloin olisi. Loppuun saakka yrittäminen on tärkeää, sillä peli kestää 60 minuuttia, Kärppien käskyttäjä Mikko Manner tunnelmoi.

Tasaisen avauserän jälkeen Ässät vei toisen erän tylysti 3–1. Porilaisten hyökkääjä Jussi Makkonen iski erässä hattutempun.

– Meidän yhteispeli takkusi liikaa, emmekä olleet ollenkaan samalla sivulla, Kärppien ykkössentteri Mikael Ruohomaa sanoi rehellisesti viimeisellä erätauolla.

Ässien veteraanihyökkääjä Jussi Makkonen iski hattutempun Kärppien maaliin.

Tuolla erätauolla tapahtui taas jotain, sillä Kärpät nousi kohisten kolmannessa erässä. Ruotsalaissentteri Nicklas Lasu johdatti kahdella maalillaan oululaiset makeaa voittoon.

– Erätauko on siinä mielessä hyvä, että voit jättää näyttämön hetkeksi, painua piiloon ja tulla sitten ikään kuin uuteen alkuun. Joukkue on tullut nyt kahdessa pelissä päätöserään ”ei mitään hävittävää” -mentaliteetilla. Suoraviivaisuus ja tehokkuus ovat löytyneet kantapään kautta, Manner analysoi.

Kärkiäijillä jäi paljon piippuun

Kärpistä eniten tasoonsa nähden petrattavaa jäi ykkösketjulla. Sentteri Ruohomaa ja maalitykki Charles Bertrand jäivät poikkeuksellisesti miinukselle ottelussa. Onnistumisen kolmikko sai kuitenkin kolmannen erän puolivälissä, kun ylivoima tuotti vihdoin tulosta.

Kärppien erikoistilannepelaaminen on ollut jo useassa pelissä heikkoa. Vastustaja onnistui jälleen tekemään alivoimamaalin ja useamman ylivoimamaalinkin. Kärppien koko kauden Liigan eliittiin kuuluneelle alivoimalle on ropissut takaiskuja viikon aikana todella paljon.

– Niitä tulee aina ryppäissä. Se on jännä juttu, eikä sille mitään mahda. Ei niitä kukaan tahallaan päästä, ja yritetään päästä nyt tuon asian yläpuolelle, Manner totesi.

Kärppien suurin onnistuja oli ruotsalaissentteri Lasu, joka teki päätöserän jälkimmäisellä puolikkaalla kaksi tärkeää maalia. Osumat olivat Lasulle epätyypillisiä maaleja. Yleensä maalin edestä kiekkoja ajoittain sisään kauhova Lasu teki molemmat maalinsa hienolla laukauksella.

– Nicklas toi joukkueen pisteisiin kiinni. Olen erittäin iloinen hänen onnistumisistaan, Manner iloitsi.

Kärpät nousi kolmen maalin takaa voittoon Raksilassa. Videolla 4-4-tasoitusmaali, jonka teki Charles Bertrand.

Kärppien porilainen maalivahti Jussi Rynnäs torjui jälleen voiton kasvattajaseurastaan. Rynnäs on pelannut kolmella eri kaudella kärppäpaidassa Ässiä vastaan lukuisia pelejä ja voittanut ne kaikki.

– Nämä ovat minulle aina spesiaalitapahtumia ja sytyn näihin peleihin aina, vaikka tänään en ollut kovin hyvä, Rynnäs jutteli pelin jälkeen.

Alkukauden paitsiossa ollut Rynnäs on saanut joulun jälkeen hyvin vastuuta. Kärpissä on siirrytty viime aikoina tasaisempaan maalivahtien peluutukseen, mikä sopii Rynnäkselle.

– Se tuo merkitystä tälle touhulle, kun on päässyt nyt pelaamaankin. Nyt on ollut kolmen pelin viikkoja, niin sekin on varmasti vaikuttanut peluutukseen. Halutaan aina tuore äijä maalille, Rynnäs mietti.

Kärpät kohtaa seuraavaksi Turun Palloseuran lauantaina Turussa.

