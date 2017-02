Leskinen nosti Kärpät pisteen päähän suorasta pudotuspelipaikasta – katso video huikeasta soolomaalista

Kärpät onnistui karistamaan viimeisellä hetkellä viimeisen peikkonsa tämän kauden Liigassa. Ennen tiistai-illan kohtaamista JYP oli voittanut joukkueiden kaikki kolme ottelua. Kärpät oli tehnyt kolmessa pelissä vain yhden osuman JYPin verkkoon.

Tiistaina menneet pelit kuitenkin unohtuivat, sillä Kärpät sai makeaa mahan täydeltä. Kotijoukkue ratkaisi ottelun viimeisellä minuutilla Ville Leskisen komealla soolomaalilla.

– Sehän oli hieno harjoiteltu ylivoimakuvio, Kärppien päävalmentaja Kai Suikkanen murjaisi maalista, joka syntyi ylivoimalla.

Kärppien Ville Leskinen nappasi kiekon omassa päässä, kuljetti pikkumustan läpi kentän ja viimeisteli upean osuman.

Alku oli Kärpille tutun hankala, vaikka kotijoukkue hallitsikin peliä. Vieraat menivät ottelussa avauserässä johtoon pelitapahtumien vastaisesti.

– Pelasimme hyvän erän. Uskaltaisinko jopa väittää, että kauden parhaimman, Suikkanen kehui.

Toiseen erään kotijoukkueen taso notkahti hieman ja vastaavasti JYP nosti omaansa pari pykälää. Erä oli tasainen ja maaliton, vaikka JYP osui kertaalleen ylärimaan.

Erän kohokohta oli JYPin Jani Tuppuraisen ja Kärppien Jani Hakanpään takertuminen toisiinsa pitkäksi aikaa. Molemmat joutuivat tilanteesta jäähylle.

– Tuollaiset pienet poikapainit kuuluvat tähän peliin – etenkin, kun lähestytään loppukautta. Minun mielestä niitä saisi olla enemmänkin, niin pysyy tunnelataus pelissä, Tuppurainen jutteli naama veressä ottelun jälkeen.

Päätöserässä JYPillä oli paikkansa ratkaista ottelu, kun se pääsi pelaamaan neljä minuuttia ylivoimaa. Tilannetta edelsi vieraiden kultakypärän Antti Suomelan loukkaantuminen. Hakanpään maila osui Suomelaa kasvoihin.

JYP ei kuitenkaan maalia saanut aikaan ja peli kääntyi Kärpille. Tuppuraisen illan toisen jäähyn aikana Ville Leskinen viimeisteli yhden liigakauden hienoimmista maaleista ottelun viimeisellä minuutilla ja ratkaisi voiton Kärpille.

–Tämä oli hieno trilleri yleisölle ja meillekin. JYP oli ainoa joukkue, jolta emme ole pisteitä tällä kaudella saaneet, Suikkanen iloitsi.

Suikkanen kehui myös ottelun ratkaissutta Leskistä.

– Leskinen on ollut jo pitkään kuuma pelaaja ja tämä oli tuolle jaksolle kruunu.

Kärpät on nyt vain pisteen päässä suorasta pudotuspelipaikasta. Edellä on tasapisteissä Ässät ja Pelicans. Lahtelaisia vastaan Kärpillä on vielä yksi ottelu jäljellä, mutta porilaisia Kärpät ei enää kohtaa. Kaikki tuntuu olevan kuitenkin Kärppien omissa käsissä.

–Ei niitä pisteitä kannata laskea. Pääasia, että keräät niitä itse. Kyllä ne sitten ilmoittavat, kun pudotuspelit alkavat, Suikkanen julisti.

Ottelun kolmannen erän aikana tällä hetkellä sairastuvalla aivotärähdyksen takia oleva Saku Mäenalanen kertoi Raksilan videokuutiolle jatkavansa Kärpissä myös ensi kaudella.

Kärpät pelaa seuraavan kerran lauantaina. Tuolloin oululaisten vieraaksi saapuu HIFK.

