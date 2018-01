Lasse Kukkonen myöntää, että kausi on ollut hänelle haastava – uskoo silti mahdollisuuksinsa päästä olympialaisiin

Kärppien kapteeni Lasse Kukkonen myöntää, että kausi on ollut hänelle henkilökohtaisesti haastava. Pelin taso on heitellyt liikaa ja touhu on mennyt välillä pakottamiseksi.

- Onneksi joukkue on kantanut hyvin, ja minulla on vielä aikaa parantaa tasoani, konkaripuolustaja sanoo.

Olisitko uskonut ennen kauden alkua, että Kärpät komeilee sarjataulukon piikkipaikalla, kun runkosarjasta on takana lähes kaksi kolmasosaa?

- Rehellisesti sanottuna en olisi uskonut, että pääsemme näin hyvään ja tuloksellisesti tasaiseen rytmiin. Olemme pystyneet säilyttämään peli-ilon ja raikkauden, vaikka otteluiden sisällä on tapahtunut toki heittelyjä.

Miten tämä kausi on eronnut alakanttiin sujuneesta viime kaudesta?

- Lähtökohdat kauteen olivat täysin erilaiset. Pääsimme rakentamaan yhdessä arkea jo hyvissä ajoin, koska viime kausi päättyi niin aikaisin. Pettymys on sisuunnuttanut, ja siinä tilassa ihminen on vastaanottavainen.

Joukkuettanne koeteltiin ensimmäisen kerran joulun aikaan, kun hävisitte neljä ottelua peräkkäin. Ville Leskinen sanoi, että tappioputki saattoi johtua siitä, että kuvittelitte itsestänne liikaa. Oletko samaa mieltä?

- En noilla sanoilla. Lesekin (Leskinen) tarkoitti varmasti sitä, että halu mennä ja tehdä karkasi meillä hetkeksi perustyön edelle. Uskon, että otimme opiksi tuosta pätkästä.

Olet 36-vuotiaana nykyjoukkueen ylivoimainen ikänestori. Rasmus Kupari ei ollut edes syntynyt, kun pelasit ensimmäiset pelisi Kärppien edustusjoukkueessa. Tunnetko itsesi vanhaksi?

- Ainoastaan silloin, kun joku nostaa asian tuolla tavalla esille. Ympärillä oleva seura pitää nuorempana. Pysyn ajan hermoilla, kun kuuntelen, millaista kieltä nuoret käyttävät.

Millaista sopeutumista on vaatinut, että entinen pakkiparisi ja ikätoverisi Lauri Mikkola on nykyisin joukkueenne apuvalmentaja ja vastaa puolustajien peluuttamisesta?

- Meillä on Laten (Mikkola) kanssa normaali pelaajan ja valmentajan välinen suhde. Toki se helpottaa, että tunnemme pitkältä ajalta ja tiedämme toistemme persoonat. Late on uskaltanut olla aina tarvittaessa eri mieltä asioista ja antaa palautetta suoraan. Hän on tuonut mukanaan paljon uutta ja ollut arvokas lisä joukkueellemme.

Aiempina kausina sinulla on ollut aina tukena vanhempaa kaartia (Jari Viuhkola, Mika Pyörälä, Esa Pirnes jne.). Koetko, että henkinen vastuusi joukkueesta on kasvanut tällä kaudella?

- Tilanne on totta kai vähän erilainen, mutta en sanoisi, että kannan enempää vastuuta. Kiertokulku on luonnollinen. Yllättävän paljon nuoremmat pelaajat muistuttavat iästäni. Saku (Mäenalanen) on kovin kuittailija, mutta en ole varma, osaako hän edes laskea niin pitkälle kuin ikäni on.

Sopimuksesi Kärppien kanssa kattaa myös ensi kauden. Oletko jo miettinyt, mitä aiot tehdä sitten, kun pelaajaurasi päättyy?

- On sitä tullut perheen kanssa mietittyä. Yksi päivä hoksasin, että pelivuosia on enemmän takana kuin edessä. Katsotaan rauhassa, miten terveys kestää ja mitä aika tuo tullessaan.

Olet pelannut kiekkoa ammatiksesi puolet elämästäsi. Sinulla on nyt vaimo ja kolme tytärtä. Miten jääkiekon merkitys on muuttunut nuoruusvuosista?

- Jääkiekko oli ennen elämäni tärkein asia. Se on edelleen intohimoni ja unelmani, mutta perheen ja etenkin lasten hyvinvointi menee kaiken edelle. Kotonamme ei juuri puhuta jääkiekosta, tytöille on aika lailla se ja sama, olemmeko voittaneet vai hävinneet. Tavallisena perheenisänä oleminen tuo hyvää tasapainoa hallitouhuille.

Tilastojen valossa sinulla on menossa vaikeampi liigakausi (36 ottelua, 1+5=6 ja -5). Mitä ajattelet henkilökohtaisista suorituksistasi?

- Kausi on ollut haastava, ei ole mennyt läheskään niin kuin olisin halunnut. Pelini taso on heitellyt liikaa ja välillä on mennyt pakottamiseksi. Huonoja syitä voi etsiä vaikka kuinka paljon, mutta lopulta se on puhtaasti itsestä kiinni. Onneksi joukkue on kantanut hyvin, ja minulla on vielä aikaa parantaa tasoani.

Olet edustanut Suomea kolmissa edellisissä olympialaisissa. Millaisena näet mahdollisuutesi Etelä-Korean kisaryhmään?

- Uskon toki mahdollisuuksiini, en olisi lähtenyt muuten mukaan koko projektiin. Onneksi saan itse keskittyä pelaamiseen, ja muut miettivät valinnat.

Kerro yksi kaukalon ulkopuolinen asia, missä olet kiistatta joukkueenne paras?

- Bussissa nukkumisessa, kokemuksen myötä ylivoimainen ykkönen.

Liigan kärkiottelu Kärpät-TPS pelataan Raksilan hallissa lauantaina. Ottelu alkaa kello 17.