Kupari ja Koblizek kokoonpanossa Kärppien ratkaisupelissä – Nuorukaisten pelituntuma ei huolestuta Manneria: "Ei sillä ole mitään merkitystä"

Päävalmentaja Mikko Manner oli muiden kärppävalmentajien kanssa pelipäivänä hallilla puoli kahdeksan aikaan aamulla. Joukkueen kalenteriin ensimmäinen yhteinen ohjelmanumero oli piirretty 9.15.

– Eilen iltapäivällä kävi mielessä, että mitenköhän uni tulee. Illalla sain kuitenkin Ruotsin pelejä katsellessa hyvän ja levollisen fiiliksen vähän itsepuhelun kauttakin. Totesin etten parempaan olisi yksinkertaisesti pystynyt.

Kärppien pelipäivä alkoi palaverilla yhdeksän jälkeen aamulla. Tuntia myöhemmin oli lyhyt aamujää, sen jälkeen lenkin ja ruokailun kautta pelaajien matka jatkui kotiin päiväunille.

Hallille valmentajat palaavat kahden aikaan, pelaajat aavistuksen myöhemmin.

– 14.50 alkaa Toni Sihvosen vetämä alivoimapalaveri, Manner kertoo.

Kiekko tippuu loppuunmyydyssä Raksilassa jäähän kello 17.00.

Tuoreista pelaajista lisää energiaa

Välierien jännitysnäytelmä huipentuu illalla, kun Kärpät ja HIFK ratkaisevat finaalipaikan kohtalon lopullisesti legendaarisessa seitsemännessä pudotuspelissä.

Kärpät on pelannut pudotuspelien seitsemännen ottelun aiemmin seitsemän kertaa. Kolme kertaa puolivälierissä sekä kaksi kertaa välierissä ja finaaleissa. Neljästä pelistä Kärpät on poistunut voittajana. Kaksi voittoista on varmistanut Suomen mestaruuden oululaisille.

Kärppien ja HIFK:n sarjasta on muodostunut juuri niin tasainen kuin etukäteen ennustettiin ja toivottiin. Kumpikaan joukkue ei pysty vetämään seitsemänteen peliin mitään kania hatusta pelillisesti. Kummatkin tuntevat toisen pelitavan ja pelaajat läpikotaisin.

Se on vahvoilla, kumpi pystyy pitämään pakettinsa kasassa läpi illan ja keskittymään paremmin viisikkopelaamiseen.

– Uskon, että illan pelin ratkaisee meidän luisteluvoima. Se tuo meille sen yhden maalin marginaalin.

Kärpät lähtee otteluun hieman muuttuneella kokoonpanolla. Runkosarjassa muutokset olisivat pieniä, mutta tässä vaiheessa ne ovat suuria.

Hyökkääjät Jasse Ikonen ja torstain pelissä loukkaantunut Jari Sailio ovat sivussa. Tilalle on nostettu Rasmus Kupari ja Radek Koblizek. Myös Sami Anttila nousee Jyri Junnilan tilalle kokoonpanoon.

– Heillä ei ole mitään esteitä, eikä sarjan tuomaa historiaa niskassaan. Kaikki on uutta ja hienoa maalille ajamisesta ja takakarvauksesta lähtien. Me tarvitsemme sitä energiaa, mitä he tuovat, Manner maalailee.

Tosiasiassa Kupari ja Koblizek nostettiin kokoonpanoon osin pakon sanelemana. Loukkaantumiset vaivaavat jokaista vielä tässä vaiheessa kautta pelaavaa joukkuetta. Kärpät ei ole poikkeus.

Molemmat nuoret pelaajat joutuvat välittömästi äärimmäiseen kovaan paikkaan. Kupari oli liigajoukkueen kokoonpanossa viimeksi maaliskuun lopulla. Koblizek on pelannut Liigassa tällä kaudella ylipäätään vain 11 ottelua.

– Ei sillä ole mitään merkitystä, Manner kuittaa epäilyt nopeasti.

HIFK lähtee illan otteluun täysin samalla kokoonpanolla, jolla se kaatoi Kärpät torstaina.

Kärppien ketjut seitsemännessä välieräottelussa:

1.kenttä

Kristian Vesalainen – Mikael Ruohomaa – Charles Bertrand

Miika Koivisto – Shaun Heshka

2.kenttä

Julius Junttila – Saku Mäenalanen – Ville Leskinen

Taneli Ronkainen – Lasse Kukkonen

3.kenttä

Juha Koivisto – Nicklas Lasu – Radek Koblizek

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

4.kenttä

Sami Anttila – Miska Humaloja – Otto Karvinen

13.hyökkääjä Rasmus Kupari

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs