Kukkonen tylytti joukkuettaan – Onnistuuko Kärppien valmistautuminen SaiPa-otteluun?

Kärpät ja SaiPa ovat kohdanneet tällä kaudella kahdesti. Kärpät voitti Lappeenrannassa vasta jatkoajalla, mutta joulukuussa kotiottelustaan oululaiset nappasivat täydet kolme pistettä. Kärpät on ennen illan kierrosta sarjataulukossa sijalla 12. ja SaiPa sijalla 14.

Kärpät oli alkuviikon satakunnan kiertueella. Tiistaina Lukko kaatui komeasti maali-ilottelun jälkeen 7-3, mutta torstaina Ässät voitti Kärpät 3-1.

Torstain pelin jälkeen kärppäkapteeni Lasse Kukkonen tylytti joukkuettaan harvinaisen suorin sanakääntein.

– Arjen vaatimustaso ei ole kaikkien kohdalla riittävällä tasolla. Siellä on liikaa keskinkertaisuutta mukana. Tämä on työliiga, ja siksi jokaisen voiton eteen pitää paiskia valtavasti hommia. Meillä valmistautuminen ei ole aina riittävää, kuten ei tälläkään kertaa, Kukkonen ruoski perjantain Kalevassa.

Kapteenin avautuminen oli poikkeuksellisen raju ja sen painoarvo on huomattava. Joukkueen edessä Kukkosen palaute on tullut varmasti vieläkin suoremmin. Ravistelu saanee jokaisen pelaajan varpailleen, ja lauantain otteluun on lupa odottaa erittäin latautunutta ja sitoutunutta kärppälaumaa.

Päävalmentaja Kai Suikkanen ei ole tehnyt oululaisten kokoonpanoon merkittäviä muutoksia. Jan Hruskan paikan kokoonpanossa ottaa Julius Hermonen. Pakkipareihin Suikkanen on tehnyt pientä hienosäätöä. Taneli Ronkainen nousee Jani Hakanpään pakkipariksi ja Ilkka Mikkola saa rinnalleen Mikko Niemelän. Kärppien maalile luistelee Jussi Rynnäs.

Lappeenrantalaisten kausi on ollut toistaiseksi alavireinen, mutta tällä viikolla SaiPa on ollut mukavassa iskussa. KalPa kaatoi SaiPan tiistaina niukasti, mutta torstaina lappeenrantalaiset nousivat päätöserässä kahden maalin takaa tasoihin Vaasassa. Lopulta Sport taipui voittolaukauskilpailussa ja SaiPa lähti kaksi pistettä taskussaan kohti Oulua.

Vaasassa lappeenrantalaiset iskivät molemmat päätöserän maalinsa ylivoimalla. Pakkopeli on ollut SaiPalle vaikeaa koko kauden. Joukkue on pelannut 139 kertaa miesylivoimalla, mutta onnistunut maalinteossa vain 17 kertaa. Määrällisesti SaiPa on pelannut ylivoimaa Liigassa toiseksi eniten.

Kärpät on pelannut ylivoimalla vain 108 kertaa – toiseksi vähiten koko Liigassa. Oululaiset ovat tehneet 23 ylivoimamaalia. Kärppien ylivoima on Liigan toiseksi tehokkainta heti Tapparan jälkeen.

SaiPa ei ole viime vuosina juhlinut Raksilassa. Viimeisin lappeenrantalaisten vierasvoitto Oulusta on helmikuulta 2013.

Kärppien kokoonpano SaiPa-ottelussa:

Jesse Saarinen – Mika Pyörälä – John Albert

Lasse Kukkonen – Shaun Heshka

Saku Mäenalanen – Antti Kalapudas – Ville Leskinen

Taneli Ronkainen – Jani Hakanpää

Julius Hermonen – Jesse Koskenkorva – Mikko Lehtonen

Ilkka Mikkola - Mikko Niemelä

Aku Kestilä – Miska Humaloja – Sami Anttila

7.puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Sami Aittokallio