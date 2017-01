Kukkonen sivussa HPK-ottelusta – Kärpillä edessä pelin jälkeen palaveri

Kärpät ja HPK kohtaavat tällä kaudella jo viidettä kertaa. Ottelu alkaa Raksilassa kello 18:30.

Liigassa tällä hetkellä neljäntenä oleva HPK on ollut kymppipaikkaa miehittävälle kärppäjoukkueelle yllättävän suotuisa vastus. Pallokerho ei ole napannut oululaisilta tällä kaudella vielä kertaakaan täyttä kolmen pisteen pottia. Kahdesti kolme erää ei ole kuitenkaan riittänyt voittajan löytymiseen.

Kärpillä on HPK-pelin jälkeen palaverin paikka. Joukkue on jakanut viimeiset kaksikymmentä runkosarjan ottelua viiden pelin pätkiin.

–Jokaiselle jaksolle olemme asettaneet omat sisäiset tavoitteet. Viiden pelin jälkeen pidämme palaverin ja käymme kaikki asiat läpi, Kärppien päävalmentaja Kai Suikkanen taustoitti.

Ensimmäinen jakso sisältää toistaiseksi kaksi voittoa ja kaksi tappiota. HPK peli määrittää, jääkö ensimmäinen jakso plussalle vai miinukselle.

–Pistetavoite on joka jaksolle, mutta ne ovat joukkueen sisäisiä asioita.

Kärpät pelasi edellisen kerran Mikkelissä perjantaina. Jukurit onnistui nappaamaan kauden avausvoiton Kärpistä. Oululaisten ainoasta maalista Jukurit-ottelussa vastasi kokoonpanoon palannut Mikko Lehtonen.

Kärppien kokoonpanossa on pieniä muutoksia. Kapteeni Lasse Kukkonen on sivussa illan ottelusta. Kukkosen paikalle on merkitty Taneli Siikaluoma, mutta myös Toni Kähkönen on ollut Kiekkoareenan tietojen mukaan joukkueen harjoituksissa pakkina.

Pakin paikka ei ole laitahyökkääjä Kähköselle uusi. Viime kaudella Ruotsin SHL:ssä Kähkönen pelasi pakkina puolet kaudestaan.

Viime ottelun huilannut Niklas Olausson palaa tutulle paikalleen ykkösketjun sentteriksi. Kärppien maalilla jatkaa tuttuun tapaan Jussi Rynnäs.

Hämeenlinnalaiset ovat saalistaneet kuudesta viimeisimmästä pelistään kolme voittoa ja kolme tappiota. Viimeksi lauantaina HPK kaatoi kotihallissaan SaiPan.

Pallokerhon päävalmentaja Antti Pennanen on tehnyt pientä hienosäätöä kokoonpanoonsa. Osin Pennanen on ollut pakotettu tähän, sillä viime peleistä on puuttunut pelaajia erinnäisistä syistä. Tähän otteluun paluun tekee muun muassa entinen kärppäpelaaja Juho Keränen, joka sai perjantaina kiekon ikävästi naamaansa Lappeenrannassa.

HPK:n kokoonpanossa nähdään myös tällä kaudella Kärppienkin riveissä pelannut Niklas Hagman. Pennanen on kasannut todellisen veteraaniketjun, sillä Hagmanin kanssa pelaavat Eero Somervuori ja Niko Kapanen.

Kärppien kokoonpano HPK-ottelussa:

Mika Pyörälä – Niklas Olausson – John Albert

Taneli Siikaluoma – Shaun Heshka

Saku Mäenalanen – Antti Kalapudas – Ville Leskinen

Mikko Niemelä – Jani Hakanpää

Jesse Saarinen – Aku Kestilä – Mikko Lehtonen

Ilkka Mikkola – Aleksi Mäkelä

Sami Anttila – Miska Humaloja – Jari Sailio

13. Hyökkääjä tai 7. Puolustaja Toni Kähkönen

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Sami Aittokallio