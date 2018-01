Kukkonen ja kakkosketjun laiturit Kärppien tammikuun tasonnostajia

Kärpät lähtee runkosarjan viimeiselle neljännekselle Liigan ylivoimaisena ykkösenä. Oululaisilla on tällä hetkellä 12 pisteen ero toisena majailevaan ottelun vähemmän pelanneeseen Turun Palloseuraan.

Kärpät on runkosarjassa 128 pisteen ja lähes 200 maalin vauhdissa. Nykytahdilla oululaisten maaliero huitelee runkosarjan lopussa +80 pinnassa, mikä olisi kovin suoritus Liigassa sitten kauden 2013-2014. Tuolloinkin asialla oli Kärpät.

Myös yksilötasolla on tullut paljon hienoja onnistumisia, kun joukkueella menee vahvasti. Kaleva arvioi noin kymmenen pelin jaksoissa, miten yksilöt ovat suoriutuneet kyseisen jakson aikana. Nostamme esiin kolme onnistujaa, ja kolme pelaajaa joilla on vielä mielestämme parannettavaa.

Kovimmat onnistujat

Ville Leskinen

Kärppien ykkösketju on vetänyt joukkuetta koko kauden, mutta kun ykköspyssyillä oli vaisumpaa nousi kakkosrintama hienosti kantamaan tulosvastuuta. Leskinen pelasi jakson 1,27pistettä/peli –keskiarvolla, eikä jäänyt ilman pisteitä kuin yhdessä ottelussa. HPK-pelissä Leskinen rikkoi oman yhden kauden piste-ennätyksensä. Tällä tahdilla uudet ennätyslukemat kirjataan komein numeroin.

Saku Mäenalanen

Leskisen ketjukaveri Mäenalanen on pelannut samaan tahtiin joulun jälkeisen ajan. Yli piste per peli –tahdilla pelannut Mäenalanen ylitti myös jo sydäntalven aikana edellisen henkilökohtaisen ennätyksensä ja nousi samalla Leskisen tavoin koko Liigan pistepörssin kymmenen kärkeen. Jakson kruunu oli uran ensimmäinen hattutemppu TPS-ottelussa.

Lasse Kukkonen

Kukkonen vaelteli syyskaudella varjojen mailla, mutta kapteeni on lyönyt tiskiin vahvan suorituksen tammikuun aikana. Koko kauden nollilla ollut maalitili on karttunut jakson aikana kolmella osumalla. Tehotilastossa Kukkosen saldo jäi syyskaudella joka kuukausi pakkaselle, mutta tammikuussa lukema on komeasti plussalla (+7). Vanha vertyy olympialaisten ja kevään pelien lähestyessä.



Eniten parannettavaa

Miska Humaloja

17 ottelua perättäin kiikaritehoilla. Humaloja kirjautti tehopisteen viimeksi marraskuun lopussa. Eihän nelosketjun sentteriltä mitään huikeaa pistesaldoa odotetakaan, mutta Humaloja on väläytellyt aiemmin kykyjä myös sillä osastolla. Siihen nähden Humaloja pelaa nyt synkkää jaksoa. Puolustusvelvoitteet hoituvat edelleen ihan hyvin.

Mikko Niemelä

Vakiopakkipari Kukkonen on vahvassa nousussa, mutta Niemelä ei ehtinyt samaan junaan. Pakille tärkeään tehosaldoon kertyy miinuksia useammin kuin plussia. Positiivisena asiana Niemelä kirjautti jakson aikana kaksi maalia. Potentiaalia on silti vielä parempaan.

Sami Anttila

Nelosketjun laiturin kausi menee samaa rataa vitjan sentterin Humalojan kanssa. Anttila ei pelaa tällä hetkellä parhaalla tasollaan, eikä syksyllä lukittu vakipaikka kokoonpanossa ole enää itsestäänselvyys näillä näytöillä. Anttilalla on haasteita etenkin hyökkäyspäässä. Laukausmäärät ovat tippuneet radikaalisti, joten ei Anttila pääse enää juuri edes maalipaikkoihin. Potentiaalia on parempaan.