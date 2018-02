Kristian Vesalainen siirtyy HPK:sta vahvistamaan Kärppien hyökkäystä loppukaudeksi

Hyökkääjä Kristian Vesalainen saapuu vahvistamaan Kärppien hyökkäystä loppukauden ajaksi. 18-vuotias hyökkääjä on pelannut kuluvalla kaudella HPK:n riveissä 44 ottelua tehopistein 19+20. Laitahyökkääjä edusti pikkuleijonia alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa vuodenvaihteessa Buffalossa. Tuossa turnauksessa viidessä ottelussa syntyi tehopisteet 2+4.



Kaleva uutisoi viime viikolla Kärppien seuraavan kiinnostuneena HPK:n ja Kristian Vesalaisen tilannetta. Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho kertoo, että Kärpillä oli tiukat kriteerit mahdollisten pelaajahankintojen suhteen. Vesalainen täytti kriteerit erinomaisesti.



– Kristian on osoittanut olevansa tässä liigassa erittäin hyvä ja tuloksentekoon pystyvä pelaaja. Kristian on profiilipelaaja, ja me olemme erittäin iloisia siitä, että saatiin HPK:n kanssa asiat sovittua niin, että Kristian pelaa meillä loppukauden.

Ahon mukaan Vesalainen on Kärppien sloganin näköinen pelaaja eli nopea, vahva ja luotettava.



190-senttinen ja 95-kiloinen Vesalainen liittyy joukkueeseen maanantaiaamuna. Hän on mukana pelaavassa kokoonpanossa jo ensi viikon tiistaina, kun Kärpät kohtaa KooKoon.