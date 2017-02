Kovavireinen Lukko Kärppien vieraaksi – Kukkonen ja Olausson palaavat kokoonpanoon

Kärpät kohtaa Rauman Lukon illalla Raksilassa. Ottelu alkaa kello 18:30.

Runkosarja lähenee loppuaan. Kärpillä ja Lukolla on molemmilla jäljellä enää seitsemän ottelua ennen pudotuspelejä. Kärpät on paikkansa pudotuspeleihin käytännössä varmistanut, mutta Lukko taistelee jokaisessa pelissä veitsi kurkulla. Viimeisestä pudotuspelipaikasta käydään armoton taistelu Jukureiden, Sportin, Ilveksen ja Lukon kesken. Joukkueet ovat kolmen pisteen sisällä, eikä jatkoon pääse kuin yksi joukkue. Tällä hetkellä Jukurit johtaa, mutta se on pelannut ottelun muita enemmän.

Kärpät ja Lukko ovat kohdanneet tällä kaudella kolmesti. Raumalaiset veivät kaksi ensimmäistä ottelua, mutta tammikuun alussa Raumalla Kärpät latoi seitsemän maalia eikä jättänyt Lukolle mitään saumaa. Kärpät ei ole tehnyt kertaakaan tällä kaudella yhtä paljon maaleja yhdessä ottelussa.

Kärpät on pelannut viikon sisällä vain kaksi ottelua. Lauantaina oululaiset kaatoivat Pelicansin vakuuttavasti 5-1. Tiistaina kellahti pudotuspelipaikasta tappeleva Sport jatkoajalla 5-4.

Kärppien syömähammas on ollut joukkueen ykkösketju John Albert – Mika Pyörälä – Brock Trotter. Pyörälä on iskenyt kolmeen viimeisimpään peliin tehot 2+4, tuore vahvistus Trotter 3+3.

Kalevan Kiekkostudiossa puitiin Kärppien viimeisimpiä hankintoja. Brock Trotterin ja Ivan Svarnyn otteita puivat urheilutoimittaja Kimmo Siira ja verkkotuottaja Heikki Uusitalo.

Ykkösketjun hyvän vireen johdosta ruotsalaissentteri Niklas Olausson joutuu nyt palatessaan luopumaan ykkösketjun paikastaan. Olausson pelaa Lukkoa vastaan kolmoslinjassa Aku Kestilän ja Mikko Lehtosen keskellä.

Kärppien kokoonpanoon palaa myös muutaman viikon käsimurtumaa parannellut Lasse Kukkonen. Kapteeni ottaa tutun paikkansa ykkösparista Shaun Heshkan viereltä. Kukkosen ja Olaussonin paluun myötä myös ylivoimakoostumukset menevät luultavasti uusiksi.

Kotijoukkue saa pientä etua siitä, että Lukko pelasi eilen äärimmäisen kovan pelin Kuopiossa sarjakolmosta KalPaa vastaan. Lukko onnistui raapimaan elintärkeän 2–1-vierasvoiton ja paranteli näin asemiaan pudotuspelitaistossa.

Lukon voiton takuumies Kuopiossa oli maalivahti Kaapo Kähkönen, joka torjui 35 kertaa.

Kärppiä vastaan tuoreita jalkoja tuonee tällä kaudella 11 maalia latonut Aleksi Saarela, joka istui penkillä koko KalPa-ottelun. Kärppiä vastaan 13. hyökkääjäksi merkitty Saarela saanee kuitenkin vastuuta.

Kärppien kannattaa myös muistaa entisen tehopelaajansa Toni Koiviston vaarallisuus. Koivisto on pelannut vuoden vaihteen jälkeen piste per peli tahdilla.

Kärpät Suomen mestariksi 2004 valmentanut Kari Heikkilä tulee ensimmäistä kertaa Raksilaan Lukon valmentajana. Heikkilä otti valmennusvastuun Lukossa marraskuussa. Aiemmin Heikkilä on vieraillut Oulussa myös Ilveksen ja Bluesin kanssa.

Kärppien kokoonpano Lukko-ottelussa:

John Albert – Mika Pyörälä – Brock Trotter

Lasse Kukkonen – Shaun Heshka

Toni Kähkönen – Antti Kalapudas – Ville Leskinen

Ilkka Mikkola – Mikko Niemelä

Aku Kestilä – Niklas Olausson – Mikko Lehtonen

Ivan Svarny – Jani Hakanpää

Jari Sailio – Miska Humaloja – Sami Anttila

7. puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Sami Aittokallio, varalla Jussi Rynnäs