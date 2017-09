Koskenkorva korkkaa kauden – Kuparille iso rooli SaiPa-otteluun

Kärpät kohtaa Lappeenrannan SaiPa:n illalla Raksilassa. Ottelu alkaa kello 18:30.

Kärpät on nuollut viime viikon kahden vierastappion haavoja harjoituksissa. Turusta ja Hämeenlinnasta Kärppien mukaan ei tarttunut pistettäkään.

– Turussa pelaaminen meni välillä kärsimättömäksi. HPK-peliin tulimme todella vahvasti, mutta voitot ja tappiot ovat usein pienestä kiinni. Tässä lajissa hukattuja mahdollisuuksia ei saa takaisin, päävalmentaja Mikko Manner harmitteli.

Pieni hengähdystauko peleistä tuli oululaisille hyvään aikaan. Viikon treenikuorma on pidetty maltillisena, jotta luistin liikkuisi varmuudella rivakasti illan pelissä.

– Tämä viikko on mennyt energiaa kerätessä. Kaikki on tähdännyt siihen, että joukkue tuo tänään oman tavaramerkkinsä peliin: luisteluvoiman ja raikkauden.

Manner on tehnyt muutoksia Kärppien kokoonpanoon. Kakkosketjun laitahyökkääjä Ville Leskinen on edelleen sivussa. Leskinen on käväissyt jo jäällä, mutta paluusta ei ole vielä tietoa. Uutena miehenä kokoonpanoon nousee ensimmäistä kertaa tällä kaudella Jesse Koskenkorva, joka ottaa paikan nelosketjun keskeltä.

– Hän oli viikonloppuna a-junnujen peleissä todella hyvä. Etenkin sunnuntaina hän jäi itselleni mieleen pirteänä tekijänä. Koskenkorvan liike näyttää parantuneen alkukauden aikana, Manner taustoitti.

Toinen merkittävä muutos on Rasmus Kuparin nostaminen Nicklas Lasun johtamaan kakkosketjuun. Ketjun hyökkäyspeli on ollut tukkoista sen jälkeen, kun Leskinen loukkaantui. Kuparista toivotaan apua ongelmaan.

– Kupari ansaitsi sen paikan HPK-pelin perusteella. Hän pysyy hyvin kiekossa, joten Kupari pystyy siinä mielessä paikkaamaan Leskisen roolia kakkosketjussa.

Kärppien maalia illan ottelussa vartioi ykkösvahti Jussi Rynnäs.

Lehterän raikastama SaiPa

Oululaisten illan vastustaja SaiPa on ottanut kahdeksasta pelistä vasta yhden kolmen pisteen voiton. Lappeenrantalaisten peli on kuitenkin pikkuhiljaa menossa parempaan suuntaan.

SaiPa pelasi viimeksi tiistaina, jolloin se hävisi jatkoajalla Sportille Vaasassa.

– Ensimmäistä kertaa katsoin SaiPa:n pelin tällä kaudella, ja mielestäni he olisivat ansainneet Sport-pelistä kolme pistettä.

Lappeenrantalaisia valmentaa viime vuosina enimmäkseen televisiosta tuttu Tero Lehterä. Uuden valmentajan alku on ollut vaikea, mutta Manner näki SaiPan pelissä paljon hyviä elementtejä.

– Ainakin Vaasassa joukkue oli raikkaan näköinen. Heillä on paljon samoja elementtejä pelissä kuin meilläkin. SaiPa:ssa on taas paljon mielenkiintoisia ulkomaalaisia. Etenkin kultakypärä David Goodwin vaikutti todella näppärältä kiekon kanssa, Manner kertoi.

Suurin mielenkiinto illan pelissä kohdistuu Kuparilla korjattuun kakkosketjuun ja erikoistilannepelaamiseen. Kärppien täytyy saada tulosta aikaan myös ykkösketjun takana. Pakkopeli on valumassa tasaisen varmasti kohti Liigan häntäpäätä, joten sekin täytyy saada toimimaan tavalla tai toisella.

Kärppien kokoonpano harjoitusten perusteella:

Julius Junttila – Mikael Ruohomaa – Charles Bertrand

Miika Koivisto – Shaun Heshka

Saku Mäenalanen – Nicklas Lasu – Rasmus Kupari

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

Jari Sailio – Miska Humaloja – Aku Kestilä

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

Jasse Ikonen – Jesse Koskenkorva – Jyri Junnila

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Veini Vehviläinen