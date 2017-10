Koivisto ja Bertrand Kärppien alkukauden suurimpia onnistujia – Kestilällä ja Kukkosella vielä parannettavaa

Jääkiekkoliigaa on pelattu jo kymmenen kierrosta, joten on aika vetää ensimmäiset johtopäätökset kaudesta.

Kärpät on kymmenen pelin jälkeen sarjassa neljäntenä 19 pisteellä ja kuudella voitolla. Maaleja oululaiset ovat tehneet JYPin kanssa eniten. Päästetyissä maaleissa Kärpät on vasta kymmenes. Ylivoimatehokkuus on sarjan häntäpäässä, alivoimalla Kärpät on keskikastia.

Kaleva arvioi jokaisen kymmenen pelin jälkeen, miten yksilöt ovat suoriutuneet jakson aikana. Nostamme esiin kolme onnistunutta pelaajaa, ja kolme pelaajaa joilla on vielä mielestämme parannettavaa.

Ensimmäisellä pätkällä onnistujiin oli huomattavasti kovempi tunku, ja moni loistavasti pelannut pelaaja jäi nimeämättä.



Kovimmat onnistujat

Miika Koivisto

Poskettoman kova vahvistus Kärpille etenkin hyökkäyspelin kannalta. Pelannut melkein piste/peli keskiarvolla. Kärppien ylivoimainen peliaikakuningas tulee roikkumaan kultakypärän syrjässä kiinni koko kauden. Nyt kannattaa nauttia Koiviston esityksistä, sillä visiitti jäänee vain vuoteen.

Charles Bertrand

Vauhdikas ranskalainen on yli piste/peli tahdissa, mikä on nykyliigassa harvinaista. Bertrand on viimeistellyt jo seitsemän maalia. Laatupaikkoja olisi ollut vieläkin useampaan. Liigassa vain Juuso Puustinen on osunut useammin. Bertrand tulee pelaamaan uransa parhaimman kauden, jos taso säilyy.

Miska Humaloja

Tekee pisteitä ja haalarihommia. Rooli on ollut alkukauden aikana haastava, sillä muiden poissaolojen takia on joutunut hyppimään ketjusta toiseen. Onnistunut silti hyvin. Huomaloja on tällä hetkellä joukkueen tehokkain sentteri, vaikka ylivoimavastuuta ei hirveästi ole tullut. Äärimmäisen tärkeä pelaaja Kärpille.



Eniten parannettavaa

Aku Kestilä

Maaleja ei tule millään, ei edes hyvistä paikoista. Muutenkin Kestilän kiekolliselta peliltä odottaisi vahvojen junnuvuosien jälkeen enemmän. Ville Leskisen palattua parin pelin visiitti Kokkolaan voisi tehdä terää.

Lasse Kukkonen

Kärppien uusi pelityyli ei tue Kukkosen vahvuuksia. Petrannut hieman viime peleissä, mutta parannettavaa riittää edelleen. Tehotilasto -2 on joukkueen heikoin.

Otto Karvinen

Juuri nyt Karvinen on loukkaantumisen takia sivussa, mutta kun paluu koittaa on esitysten syytä olla parempia kuin kuudessa pelaamassaan ottelussa, joissa jäi pahasti pimentoon.