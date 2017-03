Kiekkostudio: Suikkanen sai potkut Kärpistä – mutta kuka ihme on Mikko Manner?

Kalevan Kiekkostudio ruotii jälleen Oulun Kärppien viime viikolla julkistamaa valmentajaratkaisua.

Tällä kaudella ykköspiiskurina toiminut Kai Suikkanen sai kenkää. Tilalle nostettiin Kärpissä aiemmin apuvalmentajana toiminut Mikko Manner.

Avainkysymys Kiekkostudiossa kuuluu: kuka on uusi päävalmentaja Mikko Manner?

Mikko Manner on Oulun Kärppien uusi päävalmentaja. Hän on ollut nelisen vuotta mukana Kärppien valmennustiimissä apuvalmentajana, mutta suurelle yleisölle hän on kohtuullisen tuntematon - tosin tuskin enää kauan.

Mikä on tuoreen päävalmentajan vastuu Kärppien tämän kauden mahalaskussa?

Oliko Manner jo tällä kaudella vastuussa pelitavasta enemmän kuin erotettu päävalmentaja Kai Suikkanen?

Näihin asioihin pureutuu Kiekkostudio, jossa äänessä ovat Kalevan urheilutoimittaja Kimmo Siira ja verkkotuottaja Heikki Uusitalo.