Kiekkofinaalit kiinnostavat Oulussa, lipunmyynti alkoi vilkkaasti – Raksilassa katsomoon pääsee halvemmalla kuin Hakametsässä

Oulun Kärppien ja Tampereen Tapparan Liiga-finaalien liput tulivat Oulun pelien osalta myyntiin maanantaina kello 10. Puolen päivän jälkeen lippuja oli myyty runsaasti, mutta sekä tiistain että lauantain otteluihin lippuja oli yhä jäljellä.

– Huomiseen peliin on vielä lippuja saatavilla, mutta lauantai on todella kysytty. Sinne on ehkä seisomalippuja jäljellä, ottelutapahtumien yhteyshenkilö Ilkka Mikkola kertoo.

Lippujen kysynnässä oli piikki kello 10 aikaan, ja Kärppätoimiston oven taaksekin muodostui jonoa lippujen ostajista.

Raksila edullisempi kuin Hakametsä

Oulussa Liiga-finaaleihin pääsee selkeästi halvemmalla kuin Tampereella. Esimerkiksi halvimmat seisomaliput maksavat Oulussa tiistain avausotteluun 12 euroa (myyntipisteissä +2,5 euron käsittelymaksu), kun Tampereella halvimmat aikuisen seisomapaikat ovat torstain otteluun 33 euron hintaisia.

Kallein istumapaikka tiistain ottelussa maksaa Raksilassa 38 euroa (+mahdollinen käsittelykulu 3 euroa), kun Tampereella kalleimmat istumapaikat torstain otteluun maksavat jopa 58 euroa.

Mikkolan mukaan seurat tekevät itse ehdotuksen lippujen hinnoista Liigalle, joka lopulta päättää hinnoittelun.

– Näkisin, että meillä on kohtuullisen edullinen hinnoittelu verrattuna muihin. En ota kantaa Tampereen hintoihin, Mikkola sanoo.

Kärpät nostaa lippujen hintoja finaalisarjan edetessä. Istumapaikkojen hinnat nousevat kahdella eurolla per kotiottelu ja seisomapaikat eurolla.

Mikkola ei ota kantaa siihen, missä lippujen hintojen kipuraja on.

– Jos miettii jotain seiskapeliä, niin hyvät paikat viedään joka tapauksessa käsistä. Kukin tahollaan miettii, mikä se raja on, Mikkola sanoo.