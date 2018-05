KHL-finaalien parhaaksi puolustajaksi valittu Atte Ohtamaa hylkäsi isot rahat palatessaan Kärppiin – ”Toivottavasti pystyn jatkamaan Kukkosen ja Pyörälän perintöä”

Oulun Ritaharjussa jo useamman vuoden ilman isäntäperhettä talvehtinut uudenkarhea talo heräsi viikko sitten jälleen eloon, kun Ohtamaan perhe palasi pitkän talven jälkeen Venäjältä takaisin kotiin.

Aiemmin vain muutaman kuukauden vuodessa asutetussa talossa riittää jatkossa säpinää ympäri vuoden, sillä perheen Atte-isä päätti palata KHL-mestari Ak Bars Kazanista takaisin Kärppiin pitkällä viiden vuoden sopimuksella. Sopimus mahdollistaa vielä kerran vuoden visiitin ulkomailla.

Atte Ohtamaa puntaroi suurta päätöstä tehdessään oman uransa lisäksi vahvasti myös kasvavan perheensä parasta. Kolmen vanha esikoinen saa kesäkuussa pikkusiskon tai – veljen.

– Jo aiemmin kauden aikana mietin, mikä olisi minulle ja perheelleni mahdollisimman hyvä paikka. Pääsin olympiatauolla näkemään tätä Kärppien nykymenoa, ja silloin vahvistui ajatus siitä, että haluan olla tässä mukana. Koen, että täällä voin kehittyä ja ottaa vielä uuden askeleen pelaajana, Ohtamaa taustoittaa Kalevalle.

Yksi Liigan kaikkien aikojen arvokkaimmista sopimuksista

Ohtamaan viisivuotinen sopimus asemoituu Kärppien ja koko liigan mittapuulla megaluokkaan yhdeksi kaikkien aikojen arvokkaimmista pelaajasopimuksista.

Siitä huolimatta Ohtamaa luopui suurista rahoista päättäessään palata Ouluun. KHL-finaalien parhaaksi puolustajaksi valitun nivalalaisen vuosipalkka olisi liikkunut Venäjällä aivan eri lukemissa kuin Kärpissä. Tavallista pulliaista moisten summien valuminen ohi suun kirpaisisi syvältä ja pitkään.

– Ei se minua kirpaise, kun olen tällaisen päätöksen tehnyt. Haluan löytää oman maksimini pelaajana, ettei tarvitse uran jälkeen jossitella sen suhteen.

Ottajia oli itäliigassakin jonoksi saakka. Siellä listan kärjessä oli Ohtamaan päättyneen kauden seura Kazan. Ohtamaa viihtyi Tatarstanin tasavallan pääkaupungissa perheensä kanssa hyvin.

Venäläismediassa ehdittiinkin jo uutisoida Kazanin ja Ohtamaan jatkosopimuksesta. Niin varmoja venäläiset siitä olivat. Seura sai tietää puolustajan päätöksestä palata Suomeen vasta pari päivää sitten.

– Kazanissa oli kaikki hyvin. Seura oli loistava ja kaupunki hyvä. Minulla kävi hyvä tuuri, että pääsin sinne. Nyt pääsin kokemaan vielä mestaruudenkin siinä sarjassa. Olen siitä todella onnellinen ja kiitollinen, kuluvan kuun lopussa mestaruusparaatin takia vielä kerran Kazaniin matkustava Ohtamaa kertaa.

Kukkosen manttelinperijä

Tuoreen sopimuksen myötä Ohtamaan nousee Lasse Kukkosen ja ensi kaudeksi jälleen kotiin palaavan Mika Pyörälän kanssa samaan kategoriaan. Molemmilla kärppälegendoilla on samansuuntainen sopimus loppusuoralla kuin Ohtamaalla on vasta alkamassa.

– Tämä on yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä sopimuksistamme. Jos mietitään näitä kolmea pelaajaa niin eihän muille ole tällaisia sopimuksia tehty. He ovat sellaisia luottoratsuja, että näin voimakas sitoutuminen on seuran puoleltakin mahdollista, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho kertoo.

Ohtamaa ja Kukkonen ovat pelanneet yhdessä myös maajoukkueessa. Arkistokuva. KUVA: ANATOLY MALTSEV / EPA

– Kukkonen ja Pyörälä ovat sellaisia jätkiä, etten lähtisi itseäni heihin edes vertaamaan, Ohtamaa toppuuttelee.

Ohtamaa keskusteli päätöstä puntaroidessaan kuukausien ajan paitsi oululaisjoukkueen seurajohdon myös kapteeni Kukkosen kanssa.

Kukkonen on ollut iso taustavaikuttaja Ohtamaan kotiin paluussa. Kukkonen haluaisi luovuttaa koko mittavan perintönsä nimenomaan Ohtamaan käsiin, kuten Kalevassa jo aiemmin kirjoitettiin.

– Tässä vaiheessa he ovat vielä mukana, joten tuollaisina johtajina ja liidereinä he ovat itseoikeutettuja niihin hommiin. Olisi hienoa, jos pystyisin olemaan heidän apunaan ja ammentamaan siitä oppia.

Viisi vuotta on kuitenkin pitkä aika. Viiden vuoden päästä niin Kukkonen kuin Pyöräläkin ovat jo yli nelikymppisiä. Silloin Kärpät on jo yksin Ohtamaan leveillä harteilla.

– Toivottavasti pystyn jatkamaan Kukkosen ja Pyörälän perintöä. He ovat kuitenkin olleet luomassa koko nykymuotoista kärppäorganisaatiota, Ohtamaa päättää.