Kärppien sankarin Veini Vehviläisen tarina: Piirtäjäpoika kasvoi vastoinkäymisten jälkeen voittajaksi

Kuka Veini Vehviläinen? Kysymys oli ilmassa ensimmäisen kerran jo 18. huhtikuuta 2017, kun maalivahdin siirto Kärppiin julkistettiin.

Nuorukaisen saapuminen kaupunkiin ei ollut merkkitapaus, sillä varattuna oli kakkostorjujan paikka kokeneen Jussi Rynnäksen takana.

Nyt, reilu vuosi myöhemmin, Vehviläinen on Kärppien kannattajien uusi suosikki. Ihmemies, joka on eleettömillä torjunnoillaan johdattanut Kärpät yhden voiton päähän mestaruudesta.

Nyt kukaan ei enää ihmettele Vehviläisen nimeä, vaan sitä, miten JYP päästi 21-vuotiaan tähden viime kauden jälkeen käsistään.

JYPin ratkaisun voi ymmärtää, kun tutustuu taustoihin tarkemmin.

Vehviläisen tarinassa piirtyy kuva urheilun raadollisuudesta. Siitä, että todellinen kehitys tähteyteen alkaa usein vasta silloin, kun urheilija käy pohjalla ja riuhtaisee irtioton tutuista ja turvallisista maisemista.



"Pahalta tuntui, kun omaa lasta mollattiin"

2. tammikuuta 2016 oli Pikkuleijonien pelaajille suuri päivä. Suomi kaatoi Helsingin Areenan hurmoksellisessa illassa Kanadan ja eteni Patrik Laineen, Sebastian Ahon ja Jesse Puljujärven johdolla MM-turnauksen välierään.

Myös Veini Vehviläinen halusi olla iloinen, mutta se tuntui vaikealta. Hänen pelinsä päättyi vaihtopenkkikomennukseen toisessa erässä, muutaman halvan maalin jälkeen.

Katsomossa istui tuolloin myös Vehviläisen äiti Kati Turpeinen, joka muistaa tilanteen hyvin.

– Olin lamaantunut, koska osasin siinä hetkessä ajatella Veinin tuntemuksia.

Veini Vehviläinen on ehtinyt kokea uransa aikana myös katkeran vaihtopenkkikomennuksen. KUVA: Jukka Leinonen

Muutamassa ohikiitävässä hetkessä Vehviläinen menetti Pikkuleijonien vastuuvahdin paikan ja sai tutustua urheilijan julkisen työn varjopuoliin.

Suomen turnaus päättyi ikimuistoisiin kultajuhliin, mutta nettipalstoilla esitetyt, nimettömät arviot Vehviläisen suorituksista olivat vähemmän mairittelevia.

– Pahalta se tuntui, kun omaa lasta mollattiin ja pidettiin koko kansan petturina.

Reilun kahden vuoden takaisten tapahtumien jälkeen Vehviläistä on seurannut epämääräinen maine pelaajana, joka ei kestä paineita.

Asetelma on kääntynyt päälaelleen viime viikkoina. Vehviläinen on nyt Suomi-kiekkoilun murtumaton muuri, joka on turhauttanut Ässien, HIFK:n ja viimeisimpänä Tapparan tähdet. Ylisanojen vyörylle ei näy loppua.



Arkiaamuna kuntopiiriliikkeitä

Vehviläisen lähipiiri tietää, että nuoren pelaajan urapolulla on ollut vaikeita hetkiä myös aiemmin.

Maalivahdin vanhemmat erosivat, kun Vehviläinen oli 9-vuotias.

Kati-äiti käytti kaiken vapaa-aikansa, että Veini ja tämän pikkuveli Aaro pääsivät Jyväskylän läheltä Palokasta jääkiekkojoukkueidensa harjoituksiin. Luovuutta vaadittiin puolestaan siihen, että harrastamisen kulut tulivat katetuiksi.

– Jääkiekon lopettaminen ei ollut koskaan esillä, mutta todella, todella tiukalla siinä oltiin monta vuotta. Juuri tätä taustaa vasten tuntuu hyvältä, että Veinin pitkäjänteinen työnteko palkitaan nyt.

– Jossain 12 ikävuoden tienoilla Veini päätti, että hän on jääkiekon kanssa tosissaan. Arkiaamuisinkin hän heräsi tuntia aiemmin kuin muut ja teki kuntopiiriliikkeitä olohuoneessa. Ja sama juttu iltaisin.

Äidin sanoissa sekoittuvat liikutus ja ylpeys.

– Veinillä on ollut polte jääkiekkoon pikkupojasta lähtien. Minulla on täällä kotona kansio, jossa on hänen piirroksiaan maalivahdeista. Niitä on useita satoja.

Jyväskyläläinen Veini Vehviläinen, 9, piirsi kuvan JYPin maalivahvista Sinuhe Wallinheimosta. Veini pelasi itse maalivahtina Palokan Pakin 97-syntyneissä. KUVA: Kärppien arkisto

Vehviläinen pääsi JYPissä liigapelien makuun, mutta lopullinen läpimurto jäi piippuun. Aivan kuin nuoren miehen päätä olisi puristanut näkymätön vanne, joka esti häntä esittämästä parastaan.

341 maantiekilometrin päässä Jyväskylästä Vehviläiseen kuitenkin uskottiin.

– Veini on saanut maalivahtivalmentaja Ari Hilliltä ja koko Kärppien yhteisöltä hienon tuen. Oulu on ollut Veinille paras mahdollinen paikka, Kati-äiti korostaa.



Oulusta ponnistettu maineeseen

Ei ole sattumaa, että Vehviläinen on löytänyt itseluottamuksensa juuri Oulussa. Ari Hillin opeilla maineeseen ovat vuorollaan ponnistaneet Niklas Bäckström, Pekka Rinne, Tuomas Tarkki ja Tomi Karhunen.

Vehviläinen on imenyt uudessa ympäristössä oppia innokkaasti ja petrannut fyysisiä ominaisuuksiaan. Jaksava vahti torjuu aiempaa tarkemmin ja keskittyneemmin.

Nyt Vehviläinen on tilassa, johon jokainen maalivahti pyrkii: hänen tekemistään ei häiritse mikään eikä kukaan. Ei edes suurilla odotuksilla ladattu maanantai-illan finaali, jossa on tarjolla jo Suomen mestaruus.

– Samalla tavalla kiekko sieltä aina tulee, oli kyseessä finaali tai runkosarjapeli, Vehviläinen hymähtää.

Kävi Hakametsän illassa miten tahansa, Vehviläisen loistosta on nähty vasta väläys.

– Sen tiedän, että Veinin tavoitteet ovat paljon kotimaan Liigaa korkeammalla, Kati-äiti kuittaa.

Liigan 4. finaali Tappara–Kärpät maanantaina kello 18.30. Ottelu näkyy suorana Ruutu+ Urheilu 2 -kanavalla.