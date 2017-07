Kärppien puolustukseen mielenkiintoinen nimi – Yhdysvalloissa kasvanut Kivihalme riveihin testisopimuksella

Jääkiekkokauteen valmistautuva Oulun Kärpät on tehnyt testisopimuksen puolustaja Teemu Kivihalmeen kanssa. Sopimus kestää syyskuun loppuun saakka.

Oululaiset sukujuuret omaava Kivihalme on syntynyt ja kasvanut Yhdysvalloissa. Kolme viimeistä kautta 22-vuotias Kivihalme on pelannut NCAA-sarjassa Colorado College Tigersin takalinjoilla.

– Teemu on mielenkiintoinen pelaaja. Hän on hyvä kahden suunnan puolustaja, joka pystyy tarvittaessa tukemaan hyökkäyksiä ja pelaamaan nopeatempoista peliä. Hänellä on paljon oikeita ominaisuuksia tähän liigaa, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho kehuu.

Kärpille tuli tarve uudelle puolustajalle, koska tuore hankinta Joonas Lyytinen teki kesällä sopimuksen NHL-seura Nashville Predatorsin kanssa.

Samainen Predators on varannut myös Teemu Kivihalmeen kesän 2013 varaustilaisuuden viidennellä kierroksella.

Kärppien omatoiminen kesäharjoittelujakso päättyy ensi maanantaina, kun joukkue aloittaa yhteiset jääharjoitukset. Kärppien ensimmäinen harjoitusottelu on perjantaina 11. elokuuta KalPaa vastaan Kuopiossa.