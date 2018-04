Kärppien Mäenalasen voittoresepti Raksilan tiistai-illan spektaakkeliin – ”Syöksytään vaikka pää edellä kiekon tielle”

Oulunsalon kentiltä maineeseen ponnistaneen Saku Mäenalasen kohdalla odotusarvot ovat olleet aina suuria.

Kaudella 2012–2013 hyökkääjä latoi Kärppien A-junioreissa hirmutehot 23+35=58. Vuonna 2014 jysähti jättipotti, kun Mäenalanen voitti Suomen kultajuhliin päättyneessä alle 20-vuotiaiden MM-turnauksessa maalipörssin.

23-vuotiaan pelaajan lopullinen läpimurto Liigan eliittiin on tapahtunut kuluvan kauden aikana.

Mäenalasen arvo Kärpille on piirtynyt entistä tarkempana sen jälkeen, kun Mikael Ruohomaa putosi HIFK-välieräsarjassa hetkeksi sivuun loukkaantumisen vuoksi. Kärppien valmentaja Mikko Manner veti taikurinhatustaan kanin ja istutti sentterin tontille Mäenalasen.

Tätä ennen Mäenalanen oli pelannut keskushyökkääjänä pikkujuniorina, mutta otteista sitä ei ole voinut huomata – päinvastoin.

Mäenalanen on ollut yksi finaalisarjan parhaista senttereistä. Tappara saa olla hänen kanssaan jatkuvasti varuillaan.

Muuntautumiskyky kertoo, miten hyvä pelaaja kevään 2018 Mäenalanen on.

Jääkiekkoilijat, jotka kykenevät vastaavaan roolinvaihdokseen lennosta ja tasonsa säilyttäen, ovat harvassa.

– En ole yllättynyt, että sentterinä on mennyt hyvin. Luistelu on vahvuuteni, ja nyt saan aiempaa enemmän kiekkoja. Voi sanoa, että nautin keskushyökkääjänä pelaamisesta.

Joko tuntuu, että sentterin ruutu sopii sinulle laitahyökkääjän tonttia paremmin?

– Miksei. Kun tulee ikää, niin tulee rauhallisuuttakin, Mäenalanen nauraa.

"Näitä pelejä voisi pelata joka päivä"

Mäenalanen on yksi harvoista Kärppien pelaajista, joka on päässyt urallaan jo nostelemaan Kanada-maljaa, jopa kahdesti. Muistissa on myös kokemus ikimuistoisesta nuorten MM-finaalista Ruotsia vastaan.

Raksilan tiistai-illassa Kärpille on tarjolla mestaruus, mutta ikäisekseen harvinaisen kokenutta Mäenalasta ennakkoasetelma ei jännitä. Hän on suurten panosten peleissä kuin kotonaan.

– Asetelma tuo vain lisää virtaa. Tällaisia pelejä olisi mukava pelata vaikka joka päivä. Varmaan Raksila on taas täynnä ja tunnelma hieno. Mikä siinä.

Tappara on kotimaan kenttien tasokkain vastustaja. Mäenalanen myöntää, että jään tasolla pelin vaatimustaso on tällä hetkellä huipussaan.

– Tila on vähissä, vastustaja puolustaa niin hyvin. Meidän täytyy päästä Tapparan alueelle kovilla vauhdeilla ja pelata pitkiä hyökkäyksiä.

Mäenalasen mukaan Kärppien tinkimätön työmoraali ja saumaton yhteispeli tarjoavat joukkueelle hyvän mahdollisuuden mestaruuden sinetöintiin.

– On hieno katsoa, kun kaikki tekevät yhdessä töitä ja taistelevat. Esimerkiksi alivoimapelissä siellä syöksytään vaikka pää edellä kiekon tielle.

Mäenalanen on tarjonnut Raksilan yleisölle hienoja hetkiä, mutta tiistain ottelu saattaa olla hänelle viimeinen Kärppien paidassa vähään aikaan. Mäenalasen kärppäsopimus päättyy tähän kevääseen.

Ihme on, ellei kovia näyttöjä antaneen hyökkääjän tie vie ensi kaudeksi jo kotimaan Liigaa kovempaan sarjaan.

Kultajuhlia parempaa tapaa tämänkertaisen kärppätarinan paketointiin ei voi keksiä kukaan.