Kärppien kokoonpanoon monta muutosta: Tuoreita jalkoja, Kukkonen sivussa, Vehviläisen vuoro torjua

Oulun Kärpät jatkaa jääkiekkoliigassa pienimuotoista idän kiertuettaan lauantaina, kun Lappeenrannassa vastaan asettuu SaiPa.



Kärpät pelasi perjantaina Mikkelissä Jukureita vastaan. Ottelu oli todellinen maali-iloittelu, jonka Kärpät ratkaisi lopulta voittolaukauskisassa. Ottelun loppunumeroiksi kirjattiin 5-6. Kärpät johti ottelua toisessa erässä 1-5, mutta Jukurit kiri tasoihin.



Kärpät muuttaa kokoonpanoaan selvästi eiliseen verrattuna. SaiPaa vastaan mukaan tulevat tuoreina miehinä Juha Koivisto, Jesse Koskenkorva, Taneli Ronkainen ja pelaava Radek Koblizek, jolle ottelu on kauden ensimmäinen liigapeli.



– Tuodaan tuoreita miehiä ja luisteluvoimaa kokoonpanoon. Tiedettiin jo etukäteen, että tänään on vastassa kuuden ottelun voittoputkessa oleva levännyt SaiPa, joten voittaminen vaatii aivan huippusuoritusta. Sen takia me tarvitaan mahdollisimman tuoreita jalkoja kentälle, päävalmentaja Mikko Manner kertoo Kärppien kotisivuilla.

Rajun tällin perjantain Jukurit-ottelussa saanut kapteeni Lasse Kukkonen ei ole Kärppien kokoonpanossa lauantaina.

Kärppien iltapuhde sai Jukurit-ottelun päätöserässä ikävän käänteen, kun Lasse Kukkonen törmäsi kotijoukkueen Ville Hyvärisen kanssa. Kukkonen loukkasi tilanteessa itseään.

Maalin suulle luistelee lauantaina Veini Vehviläinen. Perjantaina pelannut Jussi Rynnäs aukoo luukkua.

Kärppien kokoonpano kello 17 alkavassa ottelussa:



#13 Junttila, Julius - #33 Ruohomaa, Mikael - #3 Bertrand, Charles

#55 Koivisto, Miika - #26 Heshka, Shaun



#8 Mäenalanen, Saku - #31 Lasu, Nicklas - #12 Leskinen, Ville

#22 Ronkainen, Taneli - #28 Niemelä, Mikko



#41 Sailio, Jari - #19 Kupari, Rasmus - #29 Koblizek, Radek

#61 Kivihalme, Teemu - #58 Hakanpää, Jani



#84 Junnila, Jyri - #51 Koskenkorva, Jesse - #42 Koivisto, Juha

#37 Mäkelä, Aleksi



Maalivahdit:



#35 Vehviläinen, Veini

(#40 Rynnäs, Jussi)