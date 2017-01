Kärppien kiri ei riittänyt - KalPalle pisteet kuumasta pelistä

Kärpät hävisi KalPalle lukemin 2-3.

1.erä

Ottelu on alkanut. Ennen ottelua Raksilan hallin pihalla oli huomattavan paljon poliiseja.

Peli on sanut vauhdikkaan alun. Raksilan suhteellinen runsaslukuinen yleisö on myös hyvin ottelussa mukana. Paras maalipaikka on toistaiseksi ollut Saku Mäenalasella, joka pääsi puolittain läpi. Laukaus oli kuitenkin heppoinen.

Ottelua on pelattu reilut kolme minuuttia. Kärpät pääsi ensimmäistä kertaa ylivoimalle Juuso Riikolan otettua pikkukakkosen kiinnipitämisestä. Ylivoima ei kuitenkaan tuottanut tulosta.

Avauserää on pelattu kohta puolet. Kärpät on ollut ottelussa aloitteellisempi ja peli on pyörinyt enemmän vieraiden puolustuspäässä. Kotijoukkue on liikkeellä hyvällä jalalla.

Erää on jäljellä viisi minuuttia. Kärpillä on ollut lukuisia hyviä paikkoja siirtyä ottelussa johtoon. Viimeisimmän paikan järjesteli Mikko Lehtonen ja sen tuhlasi Jesse Saarinen.

Erän lopulla KalPa pääsi ylivoimalle. Aleksi Mäkelän kampitusjäähy jatkuu vielä reilulla minuutilla toisen erän puolelle. Summerin soidessa Mikko Nuutinen ja Mika Pyörälä harrastivat vielä pientä naamahierontaa. Jäähyjä tilanteesta ei kuitenkaan tuomittu.

2.erä

Toinen erä alkoi KalPan ylivoimalla. KalPa ei onnistunut maalinteossa, vaikka Jaakko Rissanen kilautti kertaalleen tolppaan.

KalPan ylivoiman jälkeen Kärpät sai taas otteen pelistä. Aleksi Mäkelällä oli hyvä paikka viimeistellä illan avausmaali. Hetkeä myöhemmin Kärpät pääsi ylivoimalle Joonas Lyytisen otettua kahden minuutin rangaistuksen. Oululaisten pakkopeli ei ollut kuitenkaan vaarallista. Ensimmäinen laukaus tuli vasta jäähyn viimeisellä sekunilla.

Hetkeä myöhemmin Miska Humaloja sai 2+10 minuutin rangaistuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta. Humalojan jäähy kostautui Kärpille, kun Janne Keränen ohjasi Santeri Lukan vedon ohi Rynnäksen.

Illan ottelua seuraa Raksilassa 5680 katsojaa. Paikalla on myös paljon KalPan faneja.

Kärppien peli taantui hieman KalPan johtomaalin jälkeen. Erästä on ylitetty jo puoliväli ja tällä hetkellä on menossa pelillisesti pieni suvantovaihe.

Erää on jäljellä viisi minuuttia. Peli soljuu päästä päähän. Mäkelällä oli illan toinen maalipaikka, mutta vieläkääne ei uponnut. KalPa pääsi ylivoimahyökkäykseen kärppäpuolustajan sählätessä hyökkäyssinisellä, mutta Rynnäs sai lopulta pelastettua tilanteen.

Kärpiltä kakkosketju ja kolmosvitja ovat olleet suhteellisen pirteitä. Ykkösketjussa Niklas Olausson ja John Albert jättävät Pyörälän liikaa yksin.

Kun erää oli jäljellä vajaat neljä minuuttia Kärpät tasoitti ottelun. Maalintekijänä Jesse Saarinen. Alle minuutti tästä ja Kärpät iski uudestaan. Miska Humaloja pääsi läpi, ei maalia mutta Sami Anttila seurasi tilanteen hyvin loppuun ja iski kiekon maaliin.

Raksilassa on kaksi erää pelattu. Kärpät lähtee päätöserään maalin johdossa.

3.erä

KalPa onnistui tasoittamaan ottelun heti kolmannen erän alussa. Tommi Jokinen onnistui tasoittamaan pelin, kun Kärppien puolustuksella tuli pieni lapsus maalin edessä ja oman miehen pitäminen unohtui.

Hetkeä myöhemmin Kärpät sai kovan paineen KalPan maalille. Vihellyksen jälkeen tilanne jatkui vielä pienellä nokkapokalla, jonka päätteeksi molemmista joukkueista lähti yksi pelaaja jäähylle. KalPalta Mikko Nuutinen ja Kärpiltä Jari Sailio.

Kärpät on edelleen kenttätapahtumissa aavistuksen niskan päällä. Maalipaikkojakin on ollut useampia, niistä viimeisimmän tuhlasi Mäenalanen.

Erä ylitti puolivälin ja Kärppien ykkösketju järjesti minuutin pyörityksen KalPan päätyyn. Kärpät hallitsee ottelua ja näyttää siltä, että joukkue todella haluaa voittaa tämän pelin.

Erää on jäljellä viitisen minuuttia. KalPa pääsee ylivoimalle kun Sami Mutanen sai 2 minuuttia väkivaltaisuudesta, mutta riitakumppani Ville Leskinen sai 2+2 minuuttia. Jäähy kostautui Kärpille. KalPan maalintekijä oli jälleen Keränen.

Ottelua on jäljellä vajaat kaksi minuuttia. Illan tuomarikaksikolla ei ole tällä hetkellä paljon ystäviä Raksilassa.

Kärpät ei onnistunut tasoittamaan ottelun lopussa, vaikka Rissanen otti puoli minuuttia ennen loppua vielä jäähyn. Loppunumerot KalPalle 2-3.