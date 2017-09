Kärppien kärkipelaajat laukoivat Pelicansin nurin: "Maalit menivät niille pelaajille, joille niitä halusimmekin"

Kärpillä on ollut viimeistelytehokkuuden kanssa suuria ongelmia lukuisia kertoja lähihistoriassa. Pelicans ottelussa viimeistelytehokkuus oli kohdillaan. Kärpät kesti lahtelaisten paineen, pysyi kyydissäkin ja voitti ottelun lopulta lukemin 5-2 paremman maalivahtipelin ja viimeistelytehokkuuden ansiosta.

– Kahden erän jälkeen Pelicans olisi voinut aivan hyvin johtaa. Onneksi päätöserässä löytyi tehoja. Tämmöistä tämä on aina välillä, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner puhalteli pelin jälkeen.

– Emme pystyneet viemään omaa peliämme aivan takan eteen, Pelicansin päävalmentaja Petri Matikainen tuskaili.

Ottelun lopullinen ratkaisu oli Pelicans-hyökkääjä Joel Mustosen kaksi typerää jäähyä lahtelaisten hakiessa tasoitusta. Valmennusjohto ei taatusti silitellyt Mustosen päätä ottelun jälkeen.

– Jäähyilimme itsemme epärytmiin, Matikainen tyytyi toteamaan.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita

Joukkueet tarjosivat yleisölle varsin vauhdikkaan ja viihdyttävän illan. Pelicansin pelityyli on äärimmäisen aggressiivinen ja paineistava. Kärpät on muuttanut omaa pelaamistaan samaan suuntaan, mikä takasi vauhtia ja vaarallisia tilanteita molempiin päihin.

– Molemmat käänsivät peliä hurjalla riskillä ja nopeudella. Meillä valmentajilla menee varmasti hetken aikaa, että saamme sielunrauhan tuonne aitioon, mutta tämmöistä peliä olemme halunneet.

Illan ottelussa Ville Leskinen onnistui kahdesti, Mikael Ruohomaa ja Charles Bertrand molemmat kertaalleen. Manner näki nämä onnistumiset erityisen tärkeinä jatkoa ajatellen.

– Maalit menivät niille pelaajille, joille me maaleja haluammekin. Kahden ensimmäisen ketjun miehet on hommattu tänne tekemään tulosta ja he ovat niitä, joilta sitä erityisesti odotetaan. Oli hienoa, että he onnistuivat nyt.

Charles Bertrand on löytänyt Oulusta mainion vireen. Porista Kärppiin siirtynyt hyökkääjä viimeisteli torstaina joukkueensa toisen maalin Miika Koiviston ja Mikko Niemelän esityöstä.

Tekemistä oululaisilla riittää vielä ylivoimapelaamisen kanssa. Pakkopeli on ollut vaikeaa jo aiemmissakin otteluissa, ja Pelicansia vastaan vasta viides ylivoima toi helpottavan tuloksen.

– Siihen ainoa ohje on, että peliä pojat. Antaa niiden vaan pelata, kyllä se sieltä löytyy. Meidän valmentajien täytyy olla vain kärsivällisiä, Manner mietti.

Illan ehdoton onnistuja oli tehomiesten lisäksi ensimmäisen liigapelinsä kärppämaalilla pelannut Veini Vehviläinen, joka venyi kiekon tielle peräti 38 kertaa.

– Veinin maalivahtipeli oli kertakaikkiaan vakuuttavaa, Manner ihasteli.

Illan ottelussa liigadebyyttinsä teki huippulupaus Rasmus Kupari. Nuorukainen onnistui debyytissään kohtuullisesti. Peliaika jäi luonnollisesti melko pieneksi. Onnistuipa Kupari hankkimaan Kärpille yhden jäähynkin.

– Kupari pelasi ihan hyvin. Etenkin kiekon kanssa hän oli erittäin hyvä, valmentaja kehui.

Illan yleisömäärä oli Kärpille taatusti pettymys. Virallisen ilmoituksen mukaan paikalla oli 4102 katsojaa, mutta silmämääräisesti arvioituna katsojia oli selvästi vähemmän.

Kärpät pelaa seuraavan kerran lauantaina, kun se kohtaa Sportin Raksilassa.

Katso kuvagalleria ottelusta!