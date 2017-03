Kärppien ja HIFK:n taistelu alkaa – Kukkonen: "Meidän täytyy pelata kovalla sielulla"

Kärpät ja HIFK taistelevat paikasta auringossa ja Liigan puolivälierissä. Jatkoon pääsee kahdella voitolla. Sarjan ensimmäinen ottelu pelataan illalla Raksilassa kello 18:30.

Liigan kahden jättiläisen kausi on ollut pettymys. Kärpät ja HIFK operoivat Liigan suurimmilla budjeteilla, joten sijat kahdeksan ja yhdeksän ovat kaikkea muuta kuin hyväksyttävä suoritus. Kumpikin yrittää pelastaa, mitä pelastettavissa on. Tähän ehdoton vaatimus on puolivälieräpaikka.

– Tulee varmasti hyvä peli. Meillä on erittäin kova joukkue vastassa, mutta se on meille juuri parasta mitä pitää nyt ollakin. Lähdemme nauttimaan illasta ja uskon, että saamme Raksilaan fiilistä, illan otteluun paluun tekevä Lasse Kukkonen jutteli aamujäiden jälkeen.

Kukkonen huilasi lauantain pelin saatuaan torstain TPS-ottelussa kiekon kasvoihinsa. Illan ottelussa kapteeni pelaa ristikkokypärällä, mutta vakuutta pelikunnon olevan sataprosenttinen.

Kapteenin pelipäivä alkoi aamulla kahdeksalta. Tuntia myöhemmin Kukkonen oli jo hallilla, jossa Kärpät meni aamujäille kello 10:45. Puolen tunnin jään jälkeen joukkueella oli palaveri, josta matka jatkui ruokailun kautta kotiin lepäämään. Hallille kapteeni palaa neljän aikaan. Kiekko putoaa jäähän puoli seitsemältä.

Puhtaalta pöydältä liikkeelle

Joukkueet kohtasivat runkosarjassa peräti kuudesti. HIFK voitti viisi kertaa, Kärpät vain kerran. Näitä tilastoja ei kannata kuitenkaan liikaa tuijottaa. Enemmän merkitystä on joukkueiden nykyvireelle.

– Kaikki tietävät mikä on pelin henki. Menneet ovat menneitä ja liikkeelle lähdetään puhtaalta pöydältä. Tulos mitataan nyt, Kukkonen sanoo.

Kärpät nappasi pisteitä kolmesta edellisestä ottelusta. HPK ja Pelicans kaatuivat vieraissa, mutta TPS haki pisteet Raksilasta voittolaukauskilpailun jälkeen. Kärppien pitkin kautta vaivannut helmasynti viimeistelytehokkuus nosti jälleen päätään runkosarjan viime metreillä.

Kärppien syömähammas on Mika Pyörälän johtama ykkösketju. SaiPasta hankittu Brock Trotter on osoittautunut Kärpille kultakimpaleeksi. Antti Kalaputaan johtamalta kakkosketjulta on lupa odottaa enemmän. Etenkin Kalaputaan pelaaminen on jättänyt viime aikoina toivomisen varaa.

Suurimman osan kaudesta huilannut sentteri Mikael Ruohomaa palasi runkosarjan viimeiseen otteluun ja pelasi Lahdessa lupauksia herättävän ottelun. Ruohomaan ympärille saattaakin rakentua Kärppien toinen tulosyksikkö. Pudotuspelisarjassa myös Kärppien santapaperiosastolle on käyttöä, joten katseet kääntyvät etenkin Jari Sailioon, joka on varmasti HIFK-otteluissa kuin kotonaan.

Kukkonen peräänkuuluttaa joukkueeltaan etenkin aktivisuutta illan ottelussa.

– Meidän täytyy olla aloitteellisia ja pelata erittäin kovalla sielulla, kapteeni naulaa.

Kärpät lähtee illan otteluun samoilla ketjukoostumuksilla, joilla se voitti Lahdessa lauantaina. Kukkosen paluu kokoonpanoon on ainoa muutos.

Suurin uutinen kokoonpanon tiimoilta lienee se, ettei ykkössentteriksi hankittu Niklas Olausson mahdu pelaavaan kokoonpanoon kauden tärkeimmässä pelissä.

HIFK vahvassa nosteessa

Helsinkiläiset ovat juuri nyt iskussa. Joukkue sai runkosarjan viime metreillä takaisin läjän tärkeitä pelaajia, joista tärkein sentteri Corey Elkins.

Amerikkalaissentteri on yksi Liigan parhaista kahdensuunnan senttereistä. Elkins on myös ykkösluokan aloittaja. Elkinsin ja kumppaneiden paluun myötä helsinkiläisten kokoonpanosta puuttuu ainoastaan Miro Heiskanen.

Roope Hintzin johtama ykkösketju on ollut HIFK:n syömähammas viime aikoina. Hintzin laidoilla ovat pelanneet Juuso Puustinen ja Joonas Rask.

Entiset kärppäpelaajat Juhamatti Aaltonen ja Niklas Bäckström ovat myös merkittävässä roolissa HIFK:n puolivälieräpaikka taistelussa. Aaltonen on näyttänyt vaarallisuutensa tällä kaudella etenkin Kärppiä vastaan.

Sarjan toinen ottelu pelataan huomenna Helsingissä. Tarvittaessa kolmas ja ratkaiseva ottelu pelataan lauantaina Oulussa.

Kärppien oletettu kokoonpano HIFK-ottelussa:

John Albert – Mika Pyörälä – Brock Trotter

Lasse Kukkonen – Shaun Heshka

Saku Mäenalanen – Antti Kalapudas – Ville Leskinen

Ilkka Mikkola – Mikko Niemelä

Jesse Saarinen – Mikael Ruohomaa – Mikko Lehtonen

Ivan Svarny – Jani Hakanpää

Jari Sailio – Miska Humaloja – Sami Anttila

7.puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Jyssi Rynnäs, varalla Sami Aittokallio