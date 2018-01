Kärppäpakki Kivihalmeella edessä pitempi huili – flunssa kaatoi Niemelän ja Ikosen illan Ilves-pelin alla

Olen kuullut huhuja että kärppiin olisi tulossa loppukaudeksi kovia hankintoja. Elikkäs Ilkka ``ilu`` Mikkola olisi tekemässä paluun ja ilkkahan tuo tunnetusti kiekollista osaamista yli sekä alivoimiin. Taitava kiekollinen pakki. Jussi Jokinen on myös tulossa vahvistamaan kärppiä, sopimuspapereihin on rustattu 1+2 vuotinen sopimus. Jussia ja Ilkkaa on myös spekuloitu olympiakoneeseen johon he luonnollisesti olisivat iso osa joukkueen menestystä. Toivotetaan paluumuuttajat tervetulleeksi kotiin.