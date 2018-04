Kärppäluotsi vertasi Tapparaa Rocky-elokuvan Ivan Dragoon – ”Me olemme Rocky, joka touhusi koko ajan vähän eri tavalla”

Kärpät valmistautui liigafinaaleihin maanantaina kotikaukalossaan kauden viimeisten harjoitusten merkeissä. Nyt jäljellä on enää pelipäiviä ja välipäiviä.

Kärpät oli jäällä isolla kokoonpanolla. Mukana oli myös torstain pelissä loukkaantunut Jari Sailio. Tunnelma kaukalossa vaikutti edellisiin viikkoihin nähden poikkeuksellisen vapautuneelta.

–Lauri Mikkola sanoi aamulla hyvin, että sen kyllä huomaa, että tässä kaupungissa on pelattu ennenkin finaaleja. Ei ole mitään ylimääräistä hälinää kopissa, vaan aivan niin kuin olisi normaali maanantaiaamu, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner hymähti.

Kärpät vei nimiinsä joukkueiden kaksi edellistä finaalikohtaamista, mutta nyt lähtöasetelma suosii tamperelaisia. Tappara on levännyt viisi päivää Kärppiä pitempään, mutta pelituntuma oululaisilla on parempi.

– Se voi olla meidän etu tiistaina, Manner sanoi.

Tamperelaisjoukkuetta kuvaillessaan kärppäluotsi haki vertailukohdan jalkapallomaailmasta vertaamalla Tapparaa legendaariseen italialaisseuraan.

– Tappara on kuin Juventus. Tyylikäs joukkue, joka on täynnä tyylikkäitä pelaajia. Puolustuksessa on sopiva sekoitus puolustusosaamista ja dynaamisuutta. Viivasta löytyy myös tulivoimaa. Dominik Hrachovina on kuumin pudotuspelipelaaja jo toista vuotta, Manner suitsutti ja jatkoi:

– Tappara on erinomaisesti valmennettu joukkue, jossa kaikki yksityiskohdat on hiottu pikkutarkasti kohdalleen.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner vertasi Kärppiä ja Tapparaa Rocky-elokuvan hahmoihin. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Mannerin mukaan pelilliset hienoudet heitetään romukoppaan, kun pelataan Suomen mestaruudesta. Häikäiseviä syöttökombinaatioita tai jalkakikkoja hienompia ovat nyt perustilanteiden pelaaminen tylyn varmasti, kaksinkamppailujen voittaminen ja jäähyttömyys.

– Se on myös selvää, että erikoistilannepelaaminen meidän pitää saada plussalle.

Lopuksi Manner kuvaili finaalisarjaa vielä kultaisen 1980-luvun hittielokuvan Rocky IV kautta.

– Tappara on vahva, konemainen ja vailla heikkouksia aivan kuten Ivan Drago Rockyssa. Me olemme Rocky, joka touhusi koko ajan vähän eri tavalla, mutta onnistui silti löytämään tiensä finaaliin

Neljä pointtia finaalisarjasta

Lepoetu ja pelituntuma

Kärpät sai levätä HIFK-välieräsarjan jälkeen kaksi päivää, Tappara yli viikon. Kärppien fysiikka kestää, mutta oululaiset joutuivat viime viikolla lataamaan henkisesti kaiken tappiin joka toinen päivä. Se kuluttaa. Tapparan pelaajat ovat saaneet myös parannella kolhujaan rauhassa.

Maalivahtipeli

Dominik Hrachovina torjui Tapparalle mestaruuden jo viime vuonna ja on ollut jälleen vakuuttava. Pari vuotta nuorempi Veini Vehviläinen lähtee sarjaan vahvana haastajana. Ratkaiseva välierävoitto pönkitti kärppävahdin itseluottamusta entisestään.

Erikoistilanteet

HIFK pelasi pudotuspeleissä huonoa ylivoimaa. Tappara tekee ylivoimalla kolme maalia samassa ajassa kuin HIFK yhden. Kristian Kuusela ja Henrik Haapala juonivat maalin heti, jos kaksikolle tarjoaa tilaa. Kärppien on syytä pysyä kaukana jäähyaitiosta.

Puolustuspeli

Kärpät teki välierissä tolkuttomasti merkkausvirheitä omalla alueellaan. Koko viisikko oli ajoittain lähes yhdessä nipussa jättäen yli puolet alueesta vapaaksi. Tästä Kärppien pitää päästä eroon.