Kärppäluotsi Mikko Manner yllättävän rauhallinen karun tappion jälkeen – "Jäi fiilis, että voimme voittaa HIFK:n"

Ei yhden pelin jälkeen pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Kausihan kokonaisuudessaan on mennyt erittäin hyvin, ja valmennus on minut yllättänyt positiivisesti. Olen kuitenkin ollut huolissani Kärppien pelikovuudesta playoffseihin jo helmikuulta alkaen, kun joukkue pelasi kaiken aikaa samalla systeemillä. Lisäksi fyysinen peli oli ja on kysymysmerkki, vaikka kovuutta onkin tullut edellisiin kausiin vähän lisää.

Eniten ihmetyttää jotkut päävalmentajan lausunnot. Ne voivat olla kokemattomuudesta johtuvia. Mutta tämän päivä Mannerin lausunnoista poimin (vain) pari: 1. ”Pelirohkeus oli hyvä”. Minä en nähnyt tänään yhtään pelirohkeutta Kärpiltä, ja 2. ”Tuli tunne, että voimme voittaa Hifk:n. Mitä ihmettä puhetta tämä oli runkosarjaan ykköseltä!