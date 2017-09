Kärppäluotsi Mannerin jännitys helpotti: ”Menimme pelaajien kanssa kohti tuntematonta”

Kärpissä on käynnissä kova valmentajien sisäinen taistelu päävalmentaja Mikko Mannerin ja apuvalmentaja Lauri Mikkolan välillä. Kärppäfanien ei ole syytä kuitenkaan hätääntyä. Kaikki on joukkueen sisällä hyvin.

Kyse on siitä, että molemmilla valmentajilla on ylivoimakentällinen kaitsettavanaan. Manner vastaa Mikael Ruohomaan johtamasta ykkösylivoimasta, Mikkola Nicklas Lasun kakkosylivoimasta.

Tällä hetkellä päävalmentaja on niskan päällä. Ruohomaat ovat olleet tehokkaampia.

– No kun omin (Miika) Koiviston! Onhan se tietysti vähän epäreilua, että vastuuvalmentajan oikeudella menin ottamaan heti Koiviston, Manner hörähtää.

Ruohomaan pyörittämä ykkösylivoima on tehnyt pari maalia enemmän kuin kakkosylivoima. Manner haluaa, että Kärpillä olisi kaksi erilaista pakkopeliä.

– Meitä vastaan on entistä vaikeampi puolustaa ja ennakoida, mitä sieltä tulee sitten, kun toinenkin ylivoima loksahtaa kohdalleen. Nyt täytyy olla vain kärsivällinen. Olemme hokeneet joukkueelle, että kahden minuutin pakkopelin aikana voi tehdä vain yhden maalin. Emme saa ylimääräistä maalia siitä, vaikka verkko heilahtaa jo puolen minuutin jälkeen.

Valmennusryhmä hyvässä harmoniassa

Valmennusryhmän kolmannelle jäsenelle, Toni Sihvoselle, on annettu vastuu Kärppien alivoimapelaamisesta. Sihvonen on onnistunut sen suhteen hyvin, sillä oululaisten alivoimapelaaminen on Liigan kärkeä.

– Vähän jo Sihvosta tänään pelottelin, ja yritin hieman karmaa haastaa. Hän on omistautunut asialleen ja tehnyt hyvää työtä alivoiman kanssa, Manner kehuu.

Valmennusryhmän työnjako pelin aikana on selvä. Mikkola peluuttaa pakit, Manner hyökkääjät ja Sihvonen valvoo kokonaisuutta. Yhteistyö pelaa päävalmentajan mukaan loistavasti. Kaikilla on iso tontti hoidettavanaan, eikä kukaan tunne oloaan tarpeettomaksi.

Mannerin johtaman valmennusryhmän työnjako on selvä. KUVA: Pekka Peura

Manner kertookin, että yhteistyön merkitys on suurin oppi, jonka hän on Kärpissä vuosien varrella saanut.

– Kukaan ei tässä hommassa pysty tekemään mitään yksin. Ei pelaaja, eikä valmentaja. Vaikka itse luulisit tietäväsi kaikki vastaukset, niin kannattaa antaa jonkun toisen kertoa ne välillä, ja antaa jopa toteuttaakin ajatuksensa. Sieltä voi tulla lopulta yllättävän hyvää vastakaikua ja lojaalisuutta takaisin.

Vauhtikiekon unelma alku

Kärppien ensimmäiset pelit ovat sujuneet loistavasti. Pikkupedot ovat tehneet eniten maaleja Liigassa, ja sarjasijoitus on tällä hetkellä toinen.

– Olen todella tyytyväinen alkuun. Hyvä ilme ja pelillinen muutos, jota haimme on näkynyt näissä kaikissa peleissä. On ollut positiivinen yllätys, että pelitapa on luonut jo näin paljon maalipaikkoja, Manner miettii.

Kärpät oli päättänyt jo ennen kauden alkua, ettei joukkue luovu tyylistä tai pelitavasta meni ensimmäinen kymmenen pelin jakso tuloksellisesti miten tahansa.

Manner kertoi ennen kauden alkua viivelähtöjen ja trap-puolustuksen kuuluvan edelleen Kärppien repertuaariin. Ne eivät kuitenkaan olisi enää isäntiä talossa. Alkukauden peleissä niitä ei ole kuitenkaan nähty. Onko ne heitetty jo lopullisesti romukoppaan?

– Nykyisestä pelityylistä emme luovu. Jotain korkean trapin tyylistä saatetaan nähdä joskus. Varmaankin kauden aikana tulee lyhyitä vaiheita, joissa peli muuttuu hetkeksi ohjauspeliin tai sivupainepeliin. Esimerkiksi jos muut näkevät, että karvaaja on myöhässä.

Pelaajat ja valmentajat ovat korostaneet yhteistyön merkitystä ja toisten eteen pelaamisen merkitystä koko alkukauden. Viime kauden joukkueessa nämä eivät olleet kohdallaan. Sen takia asia koetaan Kärpissä tällä kaudella äärimmäisen tärkeäksi.

– Meidän pitää olla jatkuvasti sinut kenttäkaverin valintojen kanssa. Ei kentällä voi ruveta mököttämään kaverin valintojen takia. Jätkät ovat näyttäneet, että luistin liikkuu, ja kun kaikki viisi pelaavat yhteen niin aika usein joku ehtii paikkaamaan kaverin huonon valinnan.

Tulikuuma ykkösketju

Kärppien ykkösketju on ollut viime peleissä liekeissä. Ketjun jokaisella pelaajalla on tällä kaudella näytönpaikka, ja toistaiseksi Julius Junttila, Mikael Ruohomaa ja Charles Bertrand ovat vastanneet huutoon hyvin. Kausi on kuitenkin vasta alussa.

– He ovat niitä pelaajia, joilla on tulospaineet niskassaan ja joihin katseet kohdistuvat joka ilta. On hienoa, että he ovat pystyneet vastaamaan haasteeseen, Manner totesi viikonlopun pelin jälkeen.

Ykkösketju on myös ainoa ketju, joka on säilyttänyt muotonsa pelistä toiseen. Muita vitjoja ovat sekoittaneet loukkaantumiset ja pelikiellot. Ennen kauden alkua Manner nimenomaan alleviivasi, ettei herkästi koske ketjukokoonpanoihin ja haluaa antaa niille aikaa kasvaa. Nyt Kärpät joutui tähän pakon edessä.

– Parivaljakot pysyivät kuitenkin hyvin kasassa ja pelaajien asetelmat myös esimerkiksi ylivoimalla. (Miska) Humaloja on ollut ehkä eniten poissaolojen uhri, Manner miettii.

Yhteistyön merkitys koetaan Kärpissä tällä kaudella äärimmäisen tärkeäksi. KUVA: Jukka Leinonen

Oululaisten peräpää on ollut hyvässä kuosissa ensimmäisissä peleissä. Liigan parhaaksi arvostettu maalivahti Jussi Rynnäs on katsellut kolme edellistä peliä penkiltä, kun nuori Veini Vehviläinen on vakuuttanut tolppien välissä.

– Maalivahtiosastolla tarvitaan aina kaksi maalivahtia, jotka molemmat tuntevat olonsa tärkeäksi. On myös tärkeää, että joukkue näkee ja kokee meillä olevan kaksi varmaa maalivahtia.

Puolustajaparitkin ovat vakiintuneet jo alkumetreillä alkuperäisen suunnitelman mukaisiksi. Ykköspariin on kerätty ykköstykit Koivisto ja Shaun Heshka. Kakkospakkiparissa Mikko Niemelä on nostanut tasoaan ja kolmosparissakin on onnistujia.

– Mielestäni puolustuksessa pitääkin olla selkeä kärki ja sitten tämä kilpaileva osasto erikseen. Koivisto on ollut nyt kärjessä sellainen, kuin toivoimmekin hänen olevan, Manner kehuu.

Huikeat ensimmäiset pelit pelanneen Koiviston lisäksi myös pari kautta odotuksiin nähden hieman vaisummin esiintynyt Jani Hakanpää on pelannut hyvin. Jäällä on nähty sellaisia suorituksia, joita romuluiselta Hakanpäältä ei ole totuttu näkemään.

– Meidän pelillisen identiteetin muutos on varmasti sopinut hänelle hyvin. Hänen ei tarvitse enää antaa täydellisesti ajoitettuja millimetrin tarkkoja syöttöjä, vaan hän voi pelata nyt hyvän liikkeen kautta.

Puolustajia peluuttava Mikkola on tuonut päävalmentajan mukaan raikkaan tuulahduksen peluutukseen. Mannerin mukaan Mikkola on saanut puolustajat pelaamaan junioripeleistä tuttua rohkeaa kiekollista peliä.

Alkujännitys on helpottanut

Viime kauden katastrofin jälkeen Manner on henkilökohtaisestikin kovassa paikassa. Hän on ensimmäistä kertaa liigajoukkueen päävalmentajana sarjan suurseurassa, ja alla on floppikausi, jossa hän oli itse vielä osallisena.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner. KUVA: Pekka Peura

– En voi kieltää, etteikö jännittänyt. Kyllä me kohti tuntematonta menimme pelaajien kanssa. Harjoituskauden viimeinen viikko ruotsalaisia vastaan antoi kuitenkin paljon itseluottamusta henkilökohtaisestikin. Ja nyt on helpottanut lisää, kun olemme saaneet Liigassakin tulosta aikaan.

Alkukauden peleistä Manner haluaa nostaa esiin tappiollisen JYP-ottelun ja sitä seuranneen Pelicans-pelin. Kärpät hävisi Jyväskylässä viime hetkillä, mutta pystyi kaatamaan heti perään Pelicansin vahvalla esityksellä.

– Se oli tärkeää, että pelaajat ja valmentajat pystyivät jättämään pelin nopeasti taakse eikä jäänyt mitään haamuja roikkumaan. Nyt kun tämä meidän yhteinen taival on saanut voittoja tuekseen, niin se antaa uskoa yleisölle ja seurajohdollekin.

Kärpät on palannut henkisesti takaisin Lauri Marjamäen aikaan, vaikka pelillisesti eroja löytyy todella paljon. Puheissa toistuu kuitenkin paljon teemoja muutaman vuoden takaa. Tämä ei tietysti ole mikään ihme, sillä Manner kasvoi kolme vuotta Marjamäen apuvalmentajana.

– Juttelemme Laten kanssa säännöllisesti ja spekuloimme kiekosta, vaikkei nyt hirveästi olla mitään meidän yksittäisiä juttuja käyty läpi. Jutellaan miltä pelit ovat tuntuneet ja mitä ylipäätään kuuluu. Latellakin on arkea ikävä, Manner kertoo.

Kauden alku on ollut Kärpille hyvä. Pelejä on kuitenkin pelattu vasta reilusti alle kymmenen, joten mitään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei kannata tehdä. Ennusmerkit ovat kuitenkin hyvät. Kaikista tärkeintä on ollut nähdä uudistetun pelitavan toimivan.

Pitkän kauden aikana haasteita tulee paljon. Yksi liittyy eittämättä jaksamiseen – niin henkiseen kuin fyysiseenkin. Kärppien aggressiivinen tyyli vaatii pelaajalta paljon molemmilla osa-alueilla. Avainkysymyksesi nousee, miten Kärpät jaksaa tyylillään viikosta toiseen marraskuun pimeinä iltoina? Se nähdään talvella.