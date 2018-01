Kärppäluotsi Manner otti tappion taas omaan piikkiin – ”Minulla on esimiehen vastuu”

Hämeenlinnan Pallokerhosta on muodostumassa Kärpille todellinen peikko. HPK lähti illan otteluun kaksi pistettä jumbosijasta - Kärpät suvereenina sarjakärkenä. Niin vain HPK kaatoi Kärpät jo kolmannen kerran tällä kaudella. Pisteet irtosivat voittolaukauskilpailun jälkeen lukemin 3-4.

–HPK on huippujoukkue, joka on jostain kumman syystä väärässä päässä sarjaa. Tämä tappio menee minun piikkiin, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner totesi pelin jälkeen.

Otat jokaisen tappion tällä kaudella omaan piikkiisi?

–Tulos menee aina valmentajan piikkiin, se on kylmä fakta. Tämä on joukkuelaji ja minulla on tässä esimiehen vastuu, Manner naulasi.

HPK ei ole jäänyt pisteittä tämän vuoden puolella yhdessäkään pelissä. Kärppien kaataminen oli hämäläisten neljäs voitto putkeen.

–Olen tyytyväinen pisteisiin, mutta ei tämä peli mikään klassikko ollut. Puolustimme huonosti ja olemme muutenkin pelanneet viime aikoina paljon parempiakin pelejä, HPK:n päävalmentaja Antti Pennanen totesi.

Bertrandin pukukoppimaali toi Kärpät peliin mukaan

Ottelun alku oli Kärpille karmea. Vieraat siirtyivät nopeaan tahtiin kahden maalin johtoon, jonka jälkeen Kärpillä oli hetken aikaan paniikkimoodi päällä.

Erän viimeisellä sekunnilla Kärpät kuitenkin kavensi, kun flunssainen Mikael Ruohomaa löysi hienolla syötöllä Charles Bertrandin maalin kulmalta.

–HPK syötteli meidät aivan pihalle alussa ja jäimme jalkoihin. Erätauolla joukkue löysi sisältään vähän otetta. Bertrandin maali oli todella tärkeä, Manner kertasi.

Kärpät hallitsi ottelua toisesta erästä alkaen, mutta johtoasemassa ote herpaantui sen verran, että ratkaisu haettiin lopulta voittolaukauskilpailussa.

Siinä Kärpiltä ei onnistunut kukaan. Vieraiden voittomaalikin oli melkoinen onnenkantamoinen, mutta se riitti voittoon.

Kärppien yrittäjät voittolaukauskilpailussa olivat Ruohomaa, Otto Karvinen ja Ville Leskinen. Karviselle tilaisuus tuli yllättäen jo toisessa perättäisessä pelissä.

–Karvinen ei ole harjoituksissa epäonnistunut ikinä, mutta nyt varmaan taidot saavat levätä vähän aikaa, Manner heitti.

Voittoputki poikki

Kärpät lähti otteluun viiden ottelun voittoputkessa, joka napsahti nyt poikki. Oululaisten onnistujia olivat muun muassa flunssaisena toiseksi eniten peliaikaa kellottanut Mikael Ruohomaa ja nuorten MM-kisojen jälkeen kahdessa pelissä pirteästi pelannut Rasmus Kupari.

–Kupari pelasi ajoittain todella hyvin ja heidän ketjunsa oli muutenkin hyvä. Myös Jani Hakanpää oli aivan loistava, Manner kehui kiekon naamaansa saanutta pakkia.

Manner on tyytyväinen Kärppien tämän hetken kokonaiskuvaan, vaikka esitykset ovat ajoittain ailahdelleet.

–Välillä emme saa parastamme irti, mutta omaa tyyliä ja tapaa emme muuta.

Kannattajien keskuudessa yhtä huippuvahvistusta on odotettu Kärppiin kuin kuuta nousevaa koko kauden ajan, vaikka Kärpät on porskuttanut sarjan kärjessä. Manner ei näe vahvistuksille tarvetta juuri nyt.

–Katsotaan pääseekö jätkiä olympialaisiin ja mikä on terveystilanne silloin. Meillä on jo tarpeeksi hyvä joukkue pärjätä tässä sarjassa.

Kärppien pelit jatkuvat tiistaina kotiottelulla Ilvestä vastaan.

Katso kuvagalleria ottelusta.