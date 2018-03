Kärppäkäskyttäjä Manner avaa puolustajapulan haasteita – "Ei pudotuspeleissä tarvitse esittää pelillisesti kauden parasta"

Kärpät aloittaa välierät tiistaina Helsingin IFK:ta vastaan, mutta ennen sitä on aika vilkaista vielä pikkupetojen puolivälieräsarjaan Ässiä vastaan ja Kärppien pelilliseen esitykseen tarkemmin.

Helpolla semifinaalipaikka ei Kärpille tullut, eikä peli näyttänyt todellakaan aina raikkaalta, vaikka lopulta numerot taululla näyttävät porilaisten kannalta karuilta.

Kärpät aloitti sarjan hermostuneesti, mutta nappasi helpottavan voiton heti ensimmäisestä pelistä. Toisessa pelissä Ässät löi välittömästi oikean koukun suoraan oululaisten leukaperiin. Tyrmäysiskun lisäksi Kärppien ykköspakki Miika Koivisto loukkaantui, eikä pelannut enää sarjan aikana.

Kolmannessa pelissä Kärpät oli hätää kärsimässä Ässien kanssa etenkin lopussa, mutta onnistui kairaamaan pelistä voiton maalivahti Veini Vehviläisen johdolla.

Sarjan neljäs peli Porissa oli puolivälieräsarjan ratkaisu. Kärpät oli kahden erän jälkeen tappiolla, mutta sen jälkeen seuraavat erät menivät oululaisille lukemin 3-0, 3-0 ja 2-0.

Homma oli sillä selvä.

Peli aukesi vasta lopussa

Pelillisesti Kärpät ei häikäissyt ennen viimeistä peliä, joka oli taas runkosarjasta tuttua vyörytystä. Myös läpi puolivälierien luokatonta ollut ylivoima alkoi toimimaan kuin taikaiskusta.

Päävalmentaja Mikko Manner kertoi ennen ensimmäistä Porin peliä, että Kärpät lähtee pelaamaan omaa tuttua vauhtikiekkoa, mutta jäällä totuus oli aivan toinen. Se herätti syystäkin ihmetystä.

Kärppäkäskyttäjän äänenpaino nousi pari oktaavia, lätkäjätkän silmät syttyivät ja rauhallinen puhetempo nousi pykälällä, kun asiaa kysyi Mannerilta suoraan ennen viidettä ottelua Raksilassa.

– Meiltä puuttuu äijiä, se on kylmä fakta! Olemme pelanneet koko kauden seitsemällä puolustajalla. Mitä se on meille tuonut, Manner kysyy ja vastaa välittömästi itse.

– Se on tuonut järkyttävän tiiviyden joka puolelle kenttää. Emme yksinkertaisesti pysty nyt kapeammalla miehistöllä pelaamaan niin tiiviisti. Emme pysty menemään koko ajan päästä päähän luottaen omaan kääntöpeliin ja siihen, että jyräämme vastustajan kuten parhaimmillaan teemme. Joudumme elämään sen lainalaisuuden kanssa ja sitä vastaan on ihan turha lähteä tappelemaan.

Päävalmentaja Mikko Manner myöntää, että pakkipula on vaikuttanut Kärppien pelaamiseen. KUVA: Elisa Vääräniemi

Manner viittaa kapeammalla kokoonpanolla puolustajien loukkaantumisiin. Kärpät on joutunut tulemaan toimeen ilman Mikko Niemelää, Aleksi Mäkelää ja lopulta myös ilman ykköspakki Miika Koivistoa.

– Pitää tunnistaa tilanne jossa olemme, vaikka kuinka haluaisin olla kiekkoromantikko. Yksittäisen jääkiekko-ottelun voi voittaa tai hävitä aika monella tavalla. Ei pudotuspeleissä tarvitse esittää pelillisesti kauden parasta. Kysymys on nimenomaan siitä, että löydetään keinot voittaa yksittäinen peli. Minun tehtävä on tehdä sellaisia päätöksiä, että pelissä on viisautta mukana eikä tarvitse jälkiviisastella myöhemmin, että hakkasimmekin vain päätä seinään.

Ylimääräinen hyökkääjä rauhoitti peliä

Kärpät on pelannut pakkipulassa viime pelit kokonaan ilman seitsemättä puolustajaa. Sen myötä kärkipakkien peliaika on noussut ja lähennellyt pahimmillaan jo puolta tuntia.

Ylimääräisen puolustajan sijaan kokoonpanosta on löytynyt 13. hyökkääjä, joka on saanut myös vastuuta. Se on rauhoittanut peliä.

– Olemme käyttäneet ylimääräistä hyökkääjää, jottei peli mene koheltamiseksi.

Tuossa roolissa on viime peleissä ollut Juha Koivisto, joka pelasi kauden parhaat pelit Ässät-sarjassa.

Koivisto on tuonut kentälle kovan rutiinitason, joka on ollut Kärpille tärkeää. Suorituksen arvoa nostaa se, että Koivisto pääsi pelaamaan runkosarjassa vain harvoin.

– Tuossa 13. hyökkääjän roolissa on välillä haasteitakin. Joka vaihdossa vaihtuu ketjukaverit jollain tapaa ja pitää kuitenkin yrittää pysyä pelin sisällä, konkarihyökkääjä jutteli roolistaan puolivälieräsarjan jälkeen.

Kärpät sysäsi porilaiset ahdinkoon

Kärpät onnistui lopulta hyvin, sillä oululaiset olivat jo kiirastorstaina vapaalla, kun muut urakoivat hiki hatussa omissa puolivälieräsarjoissaan.

Kärppien esitys ratkaisevassa viidennessä ottelussa oli etenkin sarjan aiemmat pelit huomioiden vahva. Pikkupedot jyräsivät vastustajansa aivan kuten runkosarjassa parhaimmillaan.

– Saimme Ässät ahdinkoon. Jo ennen sarjaa puhuimme, että Ässät väsyy jossain vaiheessa, kunhan jaksamme rummuttaa. Otimme jo Porissa päätöserässä heistä otteen.

– Vastustaja tuli lopulta myös tutuksi. Opimme miten he tulevat päälle, emmekä viljelleet enää liian nopeita ja pitkiä syöttöjä heidän puolustussumppuun. Sitä kautta saimme pitempiä hyökkäyksiä ja Ässät väsyi, päävalmentaja analysoi.