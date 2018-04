Kärppäkapteeni Lasse Kukkonen ei ole maajoukkueen käytettävissä – ”Nyt on aika maksaa takaisin vaimolle ja tytöille”

Kärppäkapteeni Lasse Kukkonen juhli Suomen mestaruutta Tampereen Hakametsän jäähallissa. Kukkonen oli mestaruuden ratkettua silmin nähden helpottunut. Iso urakka oli takana. Kukkoselle rakas kotiseura on nostettu takaisin huipulle.

–Aika aikaisin syksyllä kirkastui jo, että meillä on mahdollisuus tehdä jotain spesiaalia, Kukkonen tunnelmoi Kärppien hienoa kasvutarinaa.

Kärpät uudistui täydellisesti viime kauden jälkeen. Tämä kaikki tapahtui Kukkosen mandaatilla. Kukkonen itse kiittelee vuolaasti koko kärppäyhteisöä: kannattajia, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä.

–Yhteisöllisyys on meillä älyttömän suuri voimavara. Siitä Oulussa täytyy pitää kynsin hampain kiinni.

Pitkän kauden jälkeen joukkue on juhlansa ansainnut. Kärpät siirtyi Hakametsästä syömään, jonka jälkeen koko joukkue taustaryhmineen matkustaa linja-autolla Ouluun. Siellä juhlat jatkuvat määrittämättömän ajan.

–Yritän pysyä nuorempien mukana. Seremoniamestarin viitan heittäisin (Jari) Sailio – (Julius) Junttila -akselille.

Mestaruuden ratkaissut peli oli Kukkosen viimeinen tällä kaudella. Kärppäkapteeni vahvistaa, ettei ole käytettävissä kevään MM-kisoissa.

–Nyt on aika maksaa takaisin vaimolle ja tytöille. Nyt on poikkeuksellisen hienoa mennä kotiin. Vaimo on maksanut kovaa hintaa, kun olen ollut niin paljon pois.

–Laitetaan Karjala-lippis päähän ja katsellaan kisat kotisohvalta, Kukkonen päättää.