Kärpille tällä viikolla uusia haasteita: "Pelitavastamme emme luovu oli vastustaja kuka tahansa"

Kärppiä ei nähdä Raksilassa tällä viikolla tositoimissa. Pikkupedot pelaavat kuluvalla viikolla kolme kovaa vieraspeliä. Tänään vastassa on KalPa, perjantaina TPS ja viikon päätteeksi lauantaina HPK Hämeenlinnassa.

– Tähän mennessä kohtaamamme joukkueet ovat pelanneet kaikki melko samalla tavalla. Tällä viikolla saamme kuitenkin vastaan hieman erilaisia joukkueita. KalPa on tykännyt pelata paljon kiekon kanssa ja palautellut välillä alaspäinkin. TPS perjantaina on viimeistään iso haaste, sillä he ovat pelanneet perinteistä viisikkopeliä ja puolustaneet trapilla. Se asettaa meidän pelin laadukkuudelle uuden mittarin, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner mietiskeli.

– On mielenkiintoista nähdä kuinka tulemme onnistumaan, sillä omasta pelitavastamme emme tule luopumaan oli vastustaja kuka tahansa, Manner painotti.

Kärppien äärimmäisen vauhdikasta ja luisteluvoimaista pelityyliä on ihasteltu ensimmäisillä liigakierroksilla. Samalla on herännyt kysymys siitä, kuinka hyvin joukkue jaksaa ylläpitää vahvaa liikettä täydet kuusikymmentä minuuttia kolme kertaa viikossa.

– Alussa se oli kysymysmerkki itsellenikin, mutta mielestäni viime viikko osoitti, että yllättävän hyvin jaksamme. Meidän pelityyli tavallaan säästääkin energiaa, kun turhat pysähtelyt ovat jääneet pois.

Leskinen loukkaantui, Kupari takaisin junnuihin

Kärpät joutuu lähtemään otteluun ilman Liigan kaikkien aikojen jäähykuninkaan Markus Kankaanperän päähän kohdistuneen taklauksen alle jäänyttä Ville Leskistä. Kankaanperä sai lauantain taklauksestaan peräti 12 ottelun pelikiellon.

Leskisen paikan kokoonpanossa ottaa Tuomas Vartiainen. Myöskään varusmiespalvelustaan suorittava puolustaja Taneli Ronkainen ei ole juuri nyt Kärppien käytettävissä.

Kärppien vahvuudesta on poistunut toistaiseksi myös viime viikolla debytoinut Rasmus Kupari, joka palaa seuran A-junioreiden joukkueeseen.

– Hänelle tarvitaan nyt harjoituspäiviä ja isoa roolia. Emme epäröi kuitenkaan käyttää häntä jatkossa. Kuparin luistelu ja vauhtitaitavuus riittävät jo. Kunhan fysiikka paranee, niin hän pystyy varmasti nopeallakin aikataululla tekemään Liigassa tulosta, Manner uskoi.

Kolmen ottelun pelikiellon viikko sitten saanut Jari Sailio on rangaistuksensa kärsinyt ja tekee paluun kokoonpanoon tutun Miska Humalojan rinnalle. Ketjun täydentää Aku Kestilä. Ylimääräisenä hyökkääjänä Kärppien mukana matkustaa Kristian Kangas.

– Humaloja on ollut ehkä suurin kärsijä näiden viime aikojen poissaolojen takia, kun hän on joutunut hyppimään ketjusta toiseen. Muuten meillä on parivaljakot ja pelaajien asetelmat pysyneet ihan hyvin kasassa poissaoloista huolimatta.

Kärppien kokoonpano KalPa-ottelussa:

Julius Junttila – Mikael Ruohomaa – Charles Bertrand

Miika Koivisto – Shaun Heshka

Saku Mäenalanen – Nicklas Lasu – Tuomas Vartiainen

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

Jari Sailio – Miska Humaloja – Aku Kestilä

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

Otto Karvinen – Jasse Ikonen – Jyri Junnila

7. puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs