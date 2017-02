Kärpillä viisi peliä aikaa nousta kuudenneksi – JYP oululaisten viimeinen peikko Liigassa

Kärpät kohtaa koko Liigan viime kuukausien täysin suvereenin hallitsijan JYPin illalla Raksilassa. Ottelu alkaa kello 18:30.

Jyväskyläläiset ovat olleet järkyttävän hyvässä iskussa jo monta kuukautta. JYP on pelannut viimeiset kaksikymmentä peliä pistekeskiarvolla 2,5. Otteillaan JYP on noussut vahvaksi mestarisuosikiksi Tapparan rinnalle.

Kärpillä ei ole ollut helppoa joukkueiden keskinäisissä otteluissa tällä kaudella. Kärpät ja JYP ovat kohdanneet kolmesti, eikä oululaiset ole voittaneet kertaakaan. JYPin ylivoimasta kertoo myös se, että Kärpät on onnistunut tekemän yhden ainoan maalin JYPin verkkoon näissä kolmessa ottelussa.

Tylyt lukemat eivät ole kuitenkaan koko totuus edellisistä kohtaamisista. Pelit ovat olleet suhteellisen tasaisia aina aivan viime hetkille saakka. Kärpät ei ole kuitenkaan saanut tarvittavaa lisäpotkua koneestaan irti, jotta olisi pystynyt kääntämään pelit voitoiksi. Illalla on viimeinen mahdollisuus tällä kaudella.

Kärpät taistelee vieläkin suorasta pudotuspelipaikasta kuuden parhaan joukossa. Eroa kuudetta paikkaa miehittävään Pelicansiin on vain neljä pistettä. Joukkueiden välissä on myös Ässät, joten taistelu käy kuumana viimeisen viiden kierroksen ajan.

Kärpät pelasi perjantaina Lukkoa ja lauantaina KalPaa vastaan. Väsynyt Lukko kaatui kevyesti Sami Aittokallion johdolla, mutta KalPa-pelistä tuli katastrofialun takia pannukakku. KalPa tulitti edellisillan sankarin kärppämaalilta vaihtoon alta aikayksikön, eikä vierasjoukkueen loppukiri kantanut kuin maalin päähän.

Albertilla maaliputki

Kärpät pelaa JYPiä vastaan täsmälleen samalla kokoonpanolla kuin Kuopiossa. Ainoa muutos on se, että Jussi Rynnäs on maalinsuulla heti ottelun alusta saakka.

Kärpät ei saa vieläkään takaisin aivotärähdyksistä kärsiviä Jesse Saarista ja Saku Mäenalasta. Myös Mikael Ruohomaa on edelleen sivussa, vaikka paluu lähestyy jo.

– Toiveita on, että Saarinen ja Ruohomaa voisivat palata kokoonpanoon jo ennen runkosarjan loppua, päävalmentaja Kai Suikkanen totesi Kalevalle.

Kärppien hyökkäyksessä amerikkalaisvahvistus John Albert on näyttänyt helmikuussa heräämisen merkkejä tilastojen valossa. Albertin pelissä on vielä toivomisen varaa, mutta verkko on heilunut helmikuussa mukavasti. Albert on viimeistellyt tässä kuussa jo viisi maalia ja on parhaillaan kolmen ottelun maaliputkessa. Amerikkalainen on tehnyt helmikuussa yhtä paljon maaleja kuin tällä kaudella aiemmin yhteensä.

Viime vuosien JYPin ja Kärppien kohtaamisissa pientä lisämaustetta iltoihin on tuonut Lasse Kukkonen ja Jani Tuppurainen. Kaksikon luisteluradat ovat kohdanneet menneillä kausilla useamman kerran.

Kärppien kokoonpano JYP-ottelussa:

John Albert – Mika Pyörälä – Brock Trotter

Lasse Kukkonen – Shaun Heshka

Toni Kähkönen – Antti Kalapudas – Ville Leskinen

Ilkka Mikkola – Mikko Niemelä

Aku Kestilä – Niklas Olausson – Mikko Lehtonen

Ivan Svarny – Jani Hakanpää

Jari Sailio – Miska Humaloja – Sami Anttila

7.puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Sami Aittokallio