Kärpät veitsi kurkulla, tappiolla kausi ohi – Kukkonen: "Löysimme paljon parannettavaa"

Oulun Kärpät on torstaina selkä seinää vasten: joukkueen on pakko voittaa HIFK helsinkäläisten kotikentällä tai kausi loppuu.

Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella pelin henki on raaka: kahdella voitolla jatkoon, kahdella tappiolla kesälomalle.

Oululaiset kärsivät keskiviikkona kotikaukalossaan kirvelevän tappion jatkoerässä lukemin 3-4. Näin miniottelusarja on jo tänään katkolla HIFK:lle.

– Kävimme eilisen ottelun joukkueen kanssa läpi ja löysimme paljon parannettavaa. Nythän tässä on kyse vain siitä, kumpi joukkue pystyy enemmän otteitaan parantamaan, kommentoi Kärppien kapteeni Lasse Kukkonen seuran verkkosivuilla.

– Tilanne on sinänsä helpompi, kun ei tarvitse miettiä kauheasti mitään ylimääräistä. On vain tämän illan peli, ja nyt mitataan se joukkueen osaaminen ja iskukyky. Tilanne on rehellinen, ja parasta tässä on, että pääsemme heti eilisen tappion jälkeen näyttämään osaamisemme.

Kärpät ja HIFK tarjoilivat ensimmäisessä kohtaamisessaan yleisölle jännitystä koko rahan edestä. HIFK kuittasi lopulta ensimmäisen kiinnityksen puolivälieriin, kun Teemu Eronen viimeisteli voittomaalin jatkoerän alussa.

Keskiviikkona oululaiset olivat vielä kahden erän jälkeen kiinni voitossa, mutta ote ei kestänyt loppuun asti.

– Kiekollinen pelimme loppui kolmanteen erään. Menetimme jokaisen kiekon hyökkäyssiniviivalla, totesi päävalmentaja Kai Suikkanen ottelun jälkeen.

Luovutusmieliala oli kuitenkin kaukana päävalmentajan puheista. Hän lupasi, että kiveäkään ei jää torstain ottelussa kääntämättä.

– Kaikki lyödään peliin.

Kärppien kokoonpano torstain ottelussa:

#39 Albert, John - #17 Pyörälä, Mika - #9 Trotter, Brock

#5 Kukkonen, Lasse - #26 Heshka, Shaun



#8 Mäenalanen, Saku - #21 Kalapudas, Antti - #12 Leskinen, Ville

#52 Svarny, Ivan - #58 Hakanpää, Jani



#25 Kestilä, Aku - #13 Ruohomaa, Mikael - #85 Kähkönen, Toni

#6 Mikkola, Ilkka - #28 Niemelä, Mikko



#41 Sailio, Jari - #27 Humaloja, Miska - #18 Anttila, Sami

#37 Mäkelä, Aleksi



Maalivahdit:

#40 Rynnäs, Jussi

(#74 Aittokallio, Sami)