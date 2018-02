Kärpät varmisti runkosarjan voiton – KooKoo kaatui päätöserän loppukirillä

Kärpät varmisti kauden 2017–2018 runkosarjan voiton jääkiekkoliigassa kaatamalla KooKoon kotihallissaan lukemin 4–2. Kärppien illan sankari oli kaksi maalia päätöserässä iskenyt ruotsalaissentteri Nicklas Lasu. Kärppien muut maalit merkittiin Kristian Vesalaiselle ja Julius Junttilalle.

1.erä

Ottelu on alkanut. Kärppien riveissä debytoivalle Vesalaiselle ei ole saatu tehtyä pelipaitaa ajoissa. Vesalainen joutuu pelaamaan numerolla 16 normaalin pelinumeronsa 93 sijaan.

Ensimmäiset viisi minuuttia ottelusta on pelattu. Kärpät on vyöryttänyt peliä vahvasti kaikkien ketjujen toimesta ja KooKoo on keskittynyt lähinnä yksittäisiin harpuunahyökkäyksiin. Ote on vahvasti Kärpillä.

Erä on edennyt yli puolenvälin ja edelleen tasalukemissa edetään. Kärpät on ollut enemmän kiekossa, mutta myös KooKoo on saanut pari vaarallista paikkaa kärppäpakiston pienten uinahtamisten ansiosta.

Kärpät pääsi erän lopulla hakemaan avausosumaa ylivoimalla KooKoon Santeri Salmelan jäähyn aikana. Etenkin kakkosylivoimalla peli pyöri näyttävästi, mutta maali jäi syntymättä.

Maalittoman avauserän jälkeen maalivahtien torjunnat kirjattiin Veini Vehviläinen 7, Samu Perhonen 12. Raksilassa on yleisöä paikalla 5005 katsojaa.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä.

Ensimmäinen neljännes toisesta erästä on kohta pelattu, eikä ottelussa ole tapahtunut kovin paljon. Mainitsemisen arvoinen tilanne nähtiin kärppämaalilla, kun Lasse Kukkonen avitti KooKoo-pelaajan vaarallisen näköisesti kohti maalia. Ikävän näköisestä tilanteesta selvittiin kuitenkin vammoitta.

Ottelun lähestyessä puoltaväliä vierasjoukkue KooKoo siirtyi johtoon. Charles Bertrand syötti kiekon kulmasta Julius Junttilalle, joka otti kiekon hieaman huolimattomasti haltuun ja menetti sen KooKoo-pelaajalle. Malte Strömwall pääsi nokikkain Vehviläisen kanssa ja veivasi kiekon maaliin.

Toisesta erää on jäljellä reilut viisi minuuttia. Kärpät pääsi kokeilemaan myös pakkopeliä, mutta tulosta ei tullut. Yrityskään ei ollut aivan yhtä hyvä kuin ensimmäisen erän ylivoima.

KooKoo siirtyi ottelussa jo kahden maalin johtoon. Kärppäpakki Taneli Ronkainen menetti kiekon maalin takana Strömwallille, joka toimitti sen maalin eteen. Mikko Niemelä ei pystynyt estämään Miikka Pitkäsen osumaa.

Kärpillä oli erän lopulla vielä loistava paikka kaventaa, kun Teemu Kivihalme laittoi hienolla syötöllä Saku Mäenalasen läpi, mutta hyökkääjän kuti meni ohi.

Viimeisellä minuutilla Kärpät pääsi jälleen ylivoimalle, mutta maalia ei toisessa erässä nähty enää. Pakkopeli jatkuu kolmannessa erässä.

3.erä

Ottelun päätöserä on käynnissä.

Pelaajat ovat korostaneet erätaukohaastatteluissa, että Kärppien pitää ajaa maalille hanakammin. Sitä ei ole vielä nähty. Sen sijaan virheitä on nähty. Niitä on tullu niin hyökkääjille kuin puolustajillekin. Hetki sitten Taneli Ronkainen menetti kiekon ja sekuntia myöhemmin toimi pujottelukeppinä KooKoo-pelaajalle.

Kärpät onnistui iskemään kavennuksen päätöserän alkupuolella, kun hiljattain oululaisten riveihin liittynyt Kristian Vesalainen tulitti kiekon ohi Samu Perhosen.

Hieman erän puolivälin jälkeen Nicklas Lasu tasoitti pelin. Lasu yritti syöttää maalin kulmalle Ville Leskiselle, mutta kiekko osui KooKoo-puolustajaan josta peliväline kimposi maaliin.

Otto Karvinen sai kaksiminuuttisen ja KooKoo pääsi ylivoimalle. Laatupaikkoja aukesi Kärppien neliön keskeltä, mutta maalia vieraat eivät kuitenkaan saaneet.

Peliaikaa on jäljellä enää reilut kaksi minuuttia. Jatkoaika häämöttää Raksilassa.

Lasu ei halunnut jatkoajalle. Sentteri uitti kiekon etukulmasta sisään, kun pelikellossa oli jäljellä tasan kaksi minuuttia.

Loppunumerot 4–2 iski tyhjään maaliin Julius Junttila.

