Kärpät vaati nuorilta enemmän – Kalaputaan ketju nyt ilmiliekeissä

Jääkiekossa yksittäinen ketju on monesti enemmän kuin osiensa summa. Kärppähyökkääjät Saku Mäenalanen, Antti Kalapudas ja Ville Leskinen ovat osoittaneet tämän jälleen todeksi viimeisen kuukauden aikana.

Alkukauden reilussa parissa kymmenessä ottelussa eri ketjuissa pelatessaan kolmikko keräsi yhteensä yhdeksän tehopistettä ja jäi tehotilastossa pakkasen puolelle peräti 21 pykälää.

Itsenäisyyspäivän aattona pelattuun Jukurit-otteluun päävalmentaja Kai Suikkanen kokosi kolmikon ensimmäistä kertaa yhteen ja sen jälkeen tulos on ollut loistava. Kärpät on voittanut kymmenestä pelistä seitsemän ja Kalaputaan ketju on kerännyt yhteensä 24 pistettä. Tehotilastokin on parikymmentä napsua plussan puolella.

– Se helpottaa, kun olemme saaneet nyt pelata pidempään yhdessä. Alkaa pikkuhiljaa tietää, missä kaveri menee kentällä. Onnistumiset ovat nostaneet itseluottamusta ja sitä kautta olemme saaneet pelaamiseen rentouden, Kalapudas totesi lauantain pelin jälkeen.

– Eihän Mika Pyörälä voi meitä koko kautta pitää yksin pystyssä. Tarvitaan apua meiltä muiltakin.

Luonnolliset roolitukset

Ketjussa työnjako on selkeä ja se toimii tällä hetkellä hyvin. Jokainen pääsee pelaamaan omilla vahvuuksillaan.

– Leskinen on hyvä kiekon kanssa ja Kalapudas näkee syöttöpaikat hyvin. Minun rooli on ajaa sinne mistä maalit tehdään eli maalille, Mäenalanen kertoi Kalevalle ennen joulua.

Mäenalasella ja Leskisellä on yhteistä tehokasta historiaa jo juniorivuosilta, mikä auttoi varmasti yhteisen sävelen löytämisessä. He pelasivat samassa kentässä niin A- kuin B-junioreissakin.

– Leskinen ja Mäenalanen takoivat 70-80 pistettä junnuissa. Nyt se on alkanut toimia myös liigatasolla, Suikkanen totesi lauantaina.

– Kyllä sen huomaa, että pojat ovat pelanneet paljon yhdessä. Yritän tuoda itse siihen jotain lisää ja hyvin ovat kemiat toimineet ainakin toistaiseksi, Kalapudas säesti.

Kovennettu harjoittelu toi tulosta

Pelkästään vanhoilla kemioilla ja hyvällä tuurilla tulos ei ole tullut. Taustalla on myös selkeä muutos harjoittelussa. Marraskuun alussa pelatun Karjala-turnauksen aikana kärppäkopissa tehtiin uusia linjauksia jatkon suhteen.

– Silloin painotettiin sitä, että nykytaso ei riitä. Maajoukkuetauolla tuli suoraan linjaus, että jatkossa paiskitaan enemmän hommia. Me nuoret teemme nyt hieman pitempää päivää. Tulemme vähän aikaisemmin hallille ja aloitamme harjoittelun Toni Sihvosen kanssa. Näin meille ilmoitettiin ja se on tuonut tulosta, Kalapudas taustoitti.

Tuliko linjaus pelaajilta itseltään vai valmennukselta?

– Sitä minä en tiedä, siellä on vanhempia pelaajia päättämässä näitä asioita. Varmaankin se tuli kummaltakin, Kalapudas mietti.

Kalapudas on selkeästi tyytyväinen muutokseen.

– Kovennettu harjoittelu on tuottanut selkeästi tulosta. Jalkakin liikkuu paljon paremmin.

Kärppäsentteri uskoo, että nykyisellä menolla ketju pystyy jatkossa vieläkin parempaan. Tammikuussa Kärppien tulikuuma kakkosketju joutuukin jälleen uuteen testiin, kun oululaisia vastaan luistelee monta liigan kärkijoukkuetta.