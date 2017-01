Kärpät-TPS 1.erä: Tasatilanteessa erätauolle

Kärpät ja TPS ovat kohdanneet tällä kaudella kahdesti, mutteivät vielä kertaakaan Oulussa. Turkulaiset ovat voittaneet kauden molemmat kotiottelunsa.

Kumpikaan joukkue ei ole tehnyt mitään muutoksia kenttäpelaajien suhteen. Ainoa muutos kokoonpanoissa on Kärppien aloittavan maalivahdin vaihtuminen edelliseen peliin nähde. Kärppien maalille luistelee Jussi Rynnäs. TPS luottaa edelleen Oskari Setäseen.

Kärpillä on mahdollisuus nousta voitolla sijalle 9. TPS tavoittelee kakkospaikkaa.

1.erä

Ottelu on alkanut. Heti ensimmäisellä minuutilla Ville Leskinen pääsi läpi, muttei saanut kiekkoa ohi Oskari Setäsen. Pari ensimmäistä minuuttia pelistä lupaavat suhteellisen viihdyttävää iltaa.

Ensimmäinen viisi minuuttinen on ollut vauhdikas. Kärpät on ollut niskan päällä ja pelaa parhaillaan ylivoimaa Tomi Kallion otettua pikkukakkosen estämisestä. Kärpiltä pirtein on ollut Antti Kalaputaan ketju.

Kärppien ensimmäinen pakkopeli ei tuottanut tulosta. Raksilassa näyttää olevan tänään yllättävän paljon yleisöä.

TPS on ilmoittautunut peliin mukaan. Turkulaiset namuttelivat hetki sitten aivan avopaikan Jerry Ahtolalle, mutta Jussi Rynnäs venytti kuin ihmeen kaupalla jalkansa laukauksen eteen. Syötön antanut Dave Spina ehti jo tuulettaa maalia.

Kärpät pääsi yrittämään maalia toistamiseen ylivoimalla. Pakkopeli pyöri hyvin, mutta olisi kaivannut hieman lisää suoraviivaisuutta. Niklas Olaussonilla oli jo melkein tyhjä maali edessään, muttei Olausson onnistunut.

Jäähyn loputtua TPS iski nopeasti. Jasper Lindsten pääsi yllättämään Rynnäksen tarkalla rannelaukauksella, joka kimposi tolpan kautta sisään. Maaliin ei merkitty syöttäjiä.

Avauserä on ollut viihdyttävä. Vauhtia ja pieniä torikokouksia on riittänyt. Erää on jäljellä pari minuuttia.

Erää oli jäljellä puolitoista minuuttia, kun Mika Pyörälä sai kiekon lapaansa B-pisteiden välissä. Pyörälä pyörähti ja iski kiekon TPS-maalin yläkulmaan.

Ensimmäinen erä on pelattu. Joukkueet poistuivat pukukoppiin tasatilanteessa 1-1.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa.