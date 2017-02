Kärpät ratkaisi voiton voittolaukauskilpailussa - Kähkönen osui kahdesti

Kärpät voitti Ässät voittolaukauskilpailun jälkeen numeroin 3-2. Toni Kähkönen osui voittolaukauskilpailussa kahdesti.

1.erä

Avauserää on pelattu vajaat viisi minuuttia. Kummallakaan joukkueella ei ole ollut maalipaikkoja ja peli on muutenkin suhteellisen tasaista. Väsymys ei näytä painava Kärppiä ainakaan vielä.

Raksilassa on myös yleisöä mukavasti näppituntumalta.

Kärppien ykkösketju sai vahvaa pyöritystä Ässien päätyyn, mutta John Albert ei osunut edes avopaikasta. Hetkeä myöhemmin Ässien tuore vahvistus Matushkin avasi maalitilinsä heti ensimmäisen liigaottelunsa ensimmäisessä erässä. Ruotsalainen laukoi kiekon siniviivasta ohi Rynnäksen.

Avauserää on jäljellä reilut viisi minuuttia. Ottelu on ollut toistaiseksi Ässien hallussa. Porilaisilla on ollut paikkoja useampaankin osumaan.

Ässät pääsi kertaalleen ylivoimalle, mutta ei saanut maalia aikaan. Pakkopelin loppupuolella Saku Mäenalanen ja Mika Pyörälä karkasivat ylivoimahyökkäykseen, mutta Pyörälä ei osunut kunnolla Mäenalasen syöttöön. Mäenalasella oli hetkeä myöhemmin oma avopaikkansa, mutta kärppähyökkääjä ei osunut myöskään kiekkoon. Albert tuhlasi myös samalla tavalla kaksi avopaikkaa ensimmäisessä erässä.

2.erä

Toisen erän ensimmäisillä minuuteilla Kärppien kolmoskentälle osui huono vaihto. Heikon hyökkäysalueen pelaamisen johdosta Ässät sai lopulta painetta Kärppien puolustuspäähän. Lopulta Ville Korhonen laukoi kiekon kohti Rynnästä ja Matias Varttinen ohjasi kiekon ohi hölmistyneen kärppävahdin. Ässät karkasi jo kahden maalin johtoon.

Heti Ässien maalin jälkeen Kärpät sai kiekon vieraiden verkkoon. Maalia tarkistettiin videolta pitkään, mutta lopulta se hyväksyttiin. Maalintekijäksi merkittiin Ville Leskinen, syöttöpisteet kirjauttivat Aleksi Mäkelä ja Mäenalanen.

Erän lähestyessä puolta väliä Kärpät tasoitti ottelun. Mikko Lehtonen teki vahvan esityön maaliin, jonka Shaun Heshka viimeisteli. Lehtonen voitti ensin kaksinkamppailun hyökkäyspässä ja antoi sen jälkeen lyhyen oivaltavan syötön siniviivalta nousseelle Heshkalle.

Kärppien maalin jälkeen Ässät pääsi nopeasti ylivoimalle. Se ei tuottanut kuitenkaan tulosta.

Erän ylitettyä puolivälin nähtiin ikävä tilanne. Ässien Jyri Marttinen jyräsi Saku Mäenalasen. Marttinen tuli kovalla vauhdilla kuolleesta kulmasta ja osui suoraan Mäenalasta päähän. Marttinen lensi rikkeensä takia ulos.

Kärppien ja Ässien välisessä kamppailussa nähtiin ikävämpi episodi, kun Jyri Marttisen taklaus osui suoraan Saku Mäenalasta päähän. Kärppä-hyökkääjä oli tilanteen jälkeen täysin muissa maailmoissa eikä selvinnyt ilman tukea pukukoppiin. Marttiselle tuomittiin tilanteesta ulosajo.

Kärpät ei saanut maalia aikaan Marttisen ulosajoa seuranneen ylivoiman aikana. Kiekko kyllä pyöri ajoittain hyvin, mutta ratkaisuhalukkuutta ei tuntunut löytyvän.

Kärppien ylivoiman jälkeen pelissä tuli selkeä suvantovaihe. Ässät osui viimeisellä minuutilla vielä tolppaan, mutta erätauolle poistuttiin tasalukemissa 2-2.

Ottelua seuraa raksilassa 5508 katsojaa.

3.erä

Päätöserä on alkanut ja sitä on pelattu reilut viisi minuuttia. Mika Pyörälän ja Jussi Makkosen yhteentörmäys keskialueella on ainoa mainitsemisen arvoinen asia avausvitosesta.

Kärppäpuolustuksen kuormitus alkaa näkymään. Mustapaitaiset puolustajat ovat olleet jo monta kertaa lirissä erän aikana.

Kärpät sai hieman otetta erästä, mutta se katkesi Sami Anttilan ottamaan jäähyyn. Rangaistusta ehti kulua vain kymmenen sekuntia, kun puntit tasoittuivat. Matti Kuparinen otti poikittaisesta mailasta tyhmän hyökkäyspään jäähyn.

Erä on edennyt jo yli puolivälin. Raksilassa edetään edelleen tasatilanteessa.

Kun erää oli jäljellä nelisen minuuttia, Antti Kalaputaalla oli tuhannen taalan paikka viedä Kärpät johtoon. Andreas Bernard veti kuitenkin pidemmän korren.

Raksilassa oli edessä jatkoaika, mutta sekään ei selvittänyt voittajaa. Voittolaukauskilpailussa voiton Kärpille ratkaisi Toni Kähkönen kahdella osumallaan.