Kärpät pitää puolustajalupauksen – Kivihalmeelle sopimus vuoteen 2019

Kärpissä koesopimuksella pelannut puolustaja Teemu Kivihalme vakuutti seurajohdon otteillaan. 22-vuotias puolustaja palkittiin sopimuksella, joka kattaa tämän ja ensi kauden.

Ratkaisu ei yllätä, sillä Kivihalme on väläytellyt alkukauden otteluissa kiekollisen pelin taitojaan sekä sulavaa luisteluaan.

Mieleen on jäänyt erityisesti 9. syyskuuta pelattu HPK-ottelu, jossa Kivihalme viimeisteli

uransa ensimmäisen liigamaalin ja oli muutenkin näkyvässä roolissa.

Kivihalme on kellottanut takalinjoilla keskimäärin reilun 18 minuutin ottelukohtaisen jääajan.

– Olen kehittynyt. Tekemistä on paljon, mutta suunta on oikea. Tämä sopimus Kärppien kanssa on yksi askel kohti unelmaani, Kivihalme tunnelmoi.

Pelaajan silmissä siintää NHL. Kivihalmeen on varannut Pekka Rinteen ja Miikka Salomäen nykyinen työnantaja Nashville Predators.

Edellisten kausien aikana Kivihalme pelasi Yhdysvalloissa NCAA-yliopistoliigaa.

Yhdysvalloissa varttuneella Kivihalmeella on vahvat siteet Ouluun, sillä hänen isänsä on kotoisin kaupungista.