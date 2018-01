Mitä Kapteeni Kukkonen on Sinulle tehnyt kun noin räksytät p....aa. Kukkonen on Kärppien paras pelaaja ja vaikka se tekisi oman maalin se on aina yksi Kärppä historian tärkein pelaaja. Missä Suomessa on legendojen kunnioitus kulttuuri?? Jokainen pelasi hyvin, jokainen Kärppä! Kolmannen erän jäähyt kannattaisi katsoa suurennuslasilla, kun selvästi parempi joukkue istui jäähyllä a toinen ei!