Kärpät löi taas HIFK:n – maalikunkku Bertrand ratkaisi HIFK:n ulosajojäähystä

Hyvä peli. Tuomareista huolimatta Kärpät voitti. Tuollaiseasta päähän tähdätystä ja osuneesta taklauksesta pitää tulla lisärangaistus! Siinä on kysymys toisen vahingoittamisesta. Jos kadulla iskee toista päähän, niin että toinen on taju kankaalla, se on käräjäjuttu -yleensä. Toivottavasti kolhittu toipuu pian! -