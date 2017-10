Kärpät lähes voittamaton Raksilassa – Lukolla pitkä palaveri pelin jälkeen

Kärpät on latonut kotikaukalossaan maaleja ennätystahtiin, mutta revanssihenkeä puhkunut Rauman Lukko asetti oululaisille aivan uuden haasteen.

Kärpät kesti kuitenkin hyvin raumalaisten alkurynnistyksen, ja otti pelin sen jälkeen vahvasti hallintaansa. Lopulta voitto Lukosta irtosi kärkikamppailussa helpon näköisesti.

–Kova ottelu, ja vastustaja oli hyvä. Ensimmäisessä erässä tuli jo kaksinkamppailuista selville, että edessä on kova äijäpeli, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner puhalteli.

–Toisessa erässä otettiin peliä haltuun pikku hiljaa, ja päätöserässä olimme todella hyviä. Alivoima oli tänään hyvällä tasolla, ja koko joukkue pelasi isolla sydämellä, Manner summasi pelin.

Lukko-leirin mielipidettä ottelusta ei saatu ollenkaan, sillä päävalmentaja Pekka Virralla oli niin paljon asiaa omilleen, ettei hän ehtinyt lehdistötilaisuuteen odottelusta huolimatta ollenkaan.

Pelaajat alkoivat valua Lukon bussiin vasta reilusti kello 22 jälkeen, vaikka yleensä vierasjoukkueiden bussi on startannut Raksilasta jo ennen kymmentä.

Koivisto näytti osaamistaan leijonaluotseille

Kärppien sankari oli jälleen kerran kotiyleisön edessä erinomaisesti esiintynyt Veini Vehviläinen. Nuorukainen piti maalinsa puhtaana jo kolmannessa kotipelissä putkeen.

Kärppien tehoista vastasivat Lukko-ottelussa enimmäkseen puolustajat. Puolustajien pistepörssin ykkönen Miika Koivisto sivalsi avausosuman. Pakkipari Shaun Heshka säesti toisessa erässä kotijoukkueen 2–0-maalilla.

–Tykkäämme Heshkan kanssa, kun saamme viivassa tilaa. Siitä aukesi sitten lopulta linja maalille, eikä sitten tarvinnut enää kuin osua tolppien väliin, Koivisto jutteli pelin jälkeen.

Ottelu oli Koivistolle tärkeä näyttöpaikka, sillä peliä olivat seuraamassa myös leijonaluotsit Lauri Marjamäki ja Jussi Tapola.

Maalinteko tuskaista osalle pelaajista

Lopullinen niitti pelille oli Ville Leskisen viimeistelemä Kärppien kolmas maali, johon hyvän esityön tekivät Nicklas Lasu ja Teemu Kivihalme.

Lasu on tuskaillut viime aikoina maalinteon kanssa Saku Mäenalasen ja Jari Sailion kanssa. Kolmikolla oli jälleen A-luokan maalipaikkoja, mutta tulos jäi tekemättä. Etenkin Lasun päätä maalittomuus näytti silmin nähden kiristävän paljon.

–Jätkillä on voitontahtoa, ja se on urheilua parhaimmillaan, Manner kuittaa tuskailut.

-Sakukin on jännä tapaus, sillä kinttu rupeaa kulkemaan sitä paremmin, mitä enemmän negatunteella hän pelaa.

Kärpät kotona lähes voittamaton

Kärppien kotisaldo on komeaa katseltavaa. Oululaiset hävisivät kauden ensimmäisen kotipelin voittolaukauskilpailussa HPK:lle, mutta sen jälkeen on tullut yhdeksän puhdasta voittoa. Usein jopa selvällä maalierolla.

–Kotivoitot ovat todella tärkeitä joukkueelle. Vastustajillakin alkaa olemaan ehkä jo tunne, että Oulusta on vaikea hakea pisteitä, Manner hymähtää.

Raksilan yleisömäärästä on riittänyt puhetta, mutta Manner on kotiyleisöön tyytyväinen.

–Pitää ottaa huomioon, kuinka paljon Oulussa on tullut menestystä ja minkälaisia draamankaaria täällä on totuttu näkemään. Lisäksi tv-paketti on todella halpa. Olen todella ylpeä kotiyleisöstämme. Etenkin nuoriso ja lapset tuntuvat olevan innoissaan, Manner kertoo.

Kärpillä on edessä melkein viikon taukoa, sillä seuraava peli on vasta keskiviikkona. Joukkueella on edessä harvinainen viikonloppuvapaa, joka alkaa huomisten harjoitusten jälkeen.