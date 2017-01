Kärpät-KalPa 2.erä: KalPa johtoon ylivoimalla

Kärpät ja KalPa kohtaavat Raksilassa. Ottelu on joukkueiden tämän kauden kolmas keskinäinen peli. Molemmat ovat voittaneet toisensa kertaalleen - Kärpät tosin vasta voittolaukauskilkpailun jälkeen.

Kärppien kokoonpanossa on yksi muutos. Viime ottelussa paluun loukkaantumisen jälkeen tehnyt Toni Kähkönen on sivussa KalPa-ottelusta. Kähkösen tilalle nousee viime pelin katsomosta seurannut Mikko Lehtonen.

Kärppien maalilla aloittaa Jussi Rynnäs. Kuopiolaisten maalia vartioi Eero Kilpeläinen. Kumpikaan maalivahdeista ei ole pelannut vielä tämän kauden keskinäisissä kohtaamisissa.

1.erä

Ottelu on alkanut. Ennen ottelua Raksilan hallin pihalla oli huomattavan paljon poliiseja.

Peli on sanut vauhdikkaan alun. Raksilan suhteellinen runsaslukuinen yleisö on myös hyvin ottelussa mukana. Paras maalipaikka on toistaiseksi ollut Saku Mäenalasella, joka pääsi puolittain läpi. Laukaus oli kuitenkin heppoinen.

Ottelua on pelattu reilut kolme minuuttia. Kärpät pääsi ensimmäistä kertaa ylivoimalle Juuso Riikolan otettua pikkukakkosen kiinnipitämisestä. Ylivoima ei kuitenkaan tuottanut tulosta.

Avauserää on pelattu kohta puolet. Kärpät on ollut ottelussa aloitteellisempi ja peli on pyörinyt enemmän vieraiden puolustuspäässä. Kotijoukkue on liikkeellä hyvällä jalalla.

Erää on jäljellä viisi minuuttia. Kärpillä on ollut lukuisia hyviä paikkoja siirtyä ottelussa johtoon. Viimeisimmän paikan järjesteli Mikko Lehtonen ja sen tuhlasi Jesse Saarinen.

Erän lopulla KalPa pääsi ylivoimalle. Aleksi Mäkelän kampitusjäähy jatkuu vielä reilulla minuutilla toisen erän puolelle. Summerin soidessa Mikko Nuutinen ja Mika Pyörälä harrastivat vielä pientä naamahierontaa. Jäähyjä tilanteesta ei kuitenkaan tuomittu.

2.erä

Toinen erä alkoi KalPan ylivoimalla. KalPa ei onnistunut maalinteossa, vaikka Jaakko Rissanen kilautti kertaalleen tolppaan.

KalPan ylivoiman jälkeen Kärpät sai taas otteen pelistä. Aleksi Mäkelällä oli hyvä paikka viimeistellä illan avausmaali. Hetkeä myöhemmin Kärpät pääsi ylivoimalle Joonas Lyytisen otettua kahden minuutin rangaistuksen. Oululaisten pakkopeli ei ollut kuitenkaan vaarallista. Ensimmäinen laukaus tuli vasta jäähyn viimeisellä sekunilla.

Hetkeä myöhemmin Miska Humaloja sai 2+10 minuutin rangaistuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta. Humalojan jäähy kostautui Kärpille, kun Janne Keränen ohjasi Santeri Lukan vedon ohi Rynnäksen.

Kärpät seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne ottelun toisessa erässä on 0-1.