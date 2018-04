Kärpät käänsi katseet jo lauantain seitsemänteen välierään Raksilassa – "On kunnia huipentaa tämä kahden huikean joukkueen vääntö Oulussa"

Jälleen kokemattomalta valmentajalla lipsahti sammakko. Mutta totuuden nimessä on sanottava, että kyllähän tässä käydään jo jonkinlaista pikkufinaalia. Hifki on koko ajan parantanut otteitaan ja Kärpät mielestäni on hieman taantunut ja peli ailahtelee. Eka pelikin mentiin sukkasillaan niin kuin valmentaja Manner totesi. Kunhan ei Game-seven toista samaa kaavaa.