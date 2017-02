Kärpät-JYP 2.erä: Kärpät maalin tappioasemassa päätöserään

JYP on ollut Kärpille äärmmäisen vaikea vastus tällä kaudella. Kolmesta keskinäisestä kohtaamisesta Kärpät ei ole voittanut yhtään ja on tehnyt peleissä ainoastaan yhden maalin.

JYP on ollut jo monta kuukautta järkyttävän kovassa vireessä. Parinkymmenen ottelun pistekeskiarvo on 2,5. Myös Kärpät on ollut hyvässä iskussa, mutta aivan samaan oululaiset eivät yllä.

Kärpät lähtee otteluun täysin samalla kokoonpanolla, jolla se pelasi KalPaa vastaan Kuopiossa lauantaina. Ainoa poikkeus on se, että Jussi Rynnäs on maalissa alusta saakka.

1.erä

Ennen ottelun alkua jaettiin Kärppien naisten liigajoukkueelle palkintoja. Raksilassa on paikalla suhteellisen paljon myös JYPin faneja. Tämä johtunee alueen parhaillaan meneillään olevista hiihtolomista.

Kärpillä oli ottelun alussa puolittainen paikka, kun Aku Kestilä pääsi kiekonkatkoon puolustsalueella ja karkasi Niklas Olaussonin kanssa hyökkäykseen. Ohjaus kilpistyi kuitenkin JYP-vahti Jussi Olkinuoran patjoihin.

Ottelua on pelattu viitisen minuuttia. Kärpillä on ollut paremmat paikat kuin JYPillä. Hetki sitten Mika Pyörälä järjesti pienellä keskialueen syötöllä Kärpät jälleen hyvään hyökkäykseen, mutta Olkinuora veti pidemmän korren.

Erä on kohta puolessa välissä. Kärpillä on hyvä ote pelistä tällä hetkellä. Oululaiset pääsivät pelaamaan hieman ennen erän puoliväliä ylivoimalla, kun oululaisten neloskenttä hankki vieraille jäähyn.

Avauserää on jäljellä reilut viisi minuuttia. Ote pelistä on edelleen Kärpillä ja hieman paremmalla viimeistelytehokkudella kotijoukkue voisi johtaa peliä. Tuorein huippupaikka oli Antti Kalaputaalla, mutta Olkinuora oli epäonnistuneen laukauksen tiellä jälleen kerran.

Kun et itse tee, niin kaveri tekee. Vanha sanonta päti taas. JYP iski suorasta hyökkäyksestä johtomaalin. Maalintekijänä Mikko Kalteva.

JYP:n Mikko Kalteva tälläsi Jani Tuppuraisen syötöstä kiekon ohi Jussi Rynnäksen.

Kärpät ei vieraiden maalista lannistunut. Erän viimeiset minuutit olivat täynnä pitkiä pyörityksiä JYP päädyssä. Kärpät pääsi vielö erän viimeisillä sekuneilla ylivoimalle, joka jatkuu melkein kaksi minuuttia myös toisen erän alussa ellie Kärpät tee maalia. Olkinuoralle kirjattiin avauserässä peräti 17 torjuntaa.

Raksilassa on paikalla 5268 katsojaa.

2.erä

Kärppien ylivoima toisen erän alussa ei tuottanut tulosta. Pakkopelaamisessa oululaisilla on parantamisen varaa.

Kärppien hyvä ote jäi pukukoppiin. Toisen erän ensimmäinen viisiminuuttinen on ollut tasaista puurtamista. Antti Kalapudas sai hetki sitten kiekon kuin lahjana Olkinuoran nenän edessä, mutta rystynosto napsahti suoraan JYP-vahdin rintapanssariin.

Olkinuora ei ole ainoa maalivahti, joka on vireessä. Jussi Rynnäs kärppämaalilla venytti myös ison torjunnan.

Jyssi Rynnäksen upea venytys esti JYP:n maalintekoyrityksen.

Erä on puolessa välissä. Toinen erä ei ole yltänyt aivan ensimmäisen tasolle. Parhaillaan JYP pelaa ylivoimalla Jani Hakanpään otettua pikkukakkosen. JYP oli erittäin lähellä toista maalia ylivoiman viimeisillä hetkillä, mutta veto osui ylärimaan.

Ottelussa pelataan tällä hetkellä tasavajaalla, kun Jani Tuppurainen ja Hakanpää takertuivat toisiinsa liian pitkäksi aikaa. Molemmat seuraavat ottelua tällä hetkellä jäähyaitiosta.

Toinen erä on taputeltu. Erä ei yltänyt pelillisestä avauserän tasolle etenkään kotijoukkueen kohdalta. Erän parhaat paikat oli JYPillä, mutta tolpat tai Rynnäs pelastivat kotijoukkueen.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Ottelu on tilanteessa 0-1