Kärpät-JYP 1.erä: Kärpillä toistaiseksi ottelun paras paikka

JYP on ollut Kärpille äärmmäisen vaikea vastus tällä kaudella. Kolmesta keskinäisestä kohtaamisesta Kärpät ei ole voittanut yhtään ja on tehnyt peleissä ainoastaan yhden maalin.

JYP on ollut jo monta kuukautta järkyttävän kovassa vireessä. Parinkymmenen ottelun pistekeskiarvo on 2,5. Myös Kärpät on ollut hyvässä iskussa, mutta aivan samaan oululaiset eivät yllä.

Kärpät lähtee otteluun täysin samalla kokoonpanolla, jolla se pelasi KalPaa vastaan Kuopiossa lauantaina. Ainoa poikkeus on se, että Jussi Rynnäs on maalissa alusta saakka.

1.erä

Ennen ottelun alkua jaettiin Kärppien naisten liigajoukkueelle palkintoja. Raksilassa on paikalla suhteellisen paljon myös JYPin faneja. Tämä johtunee alueen parhaillaan meneillään olevista hiihtolomista.

Kärpillä oli ottelun alussa puolittainen paikka, kun Aku Kestilä pääsi kiekonkatkoon puolustsalueella ja karkasi Niklas Olaussonin kanssa hyökkäykseen. Ohjaus kilpistyi kuitenkin JYP-vahti Jussi Olkinuoran patjoihin.

Ottelua on pelattu viitisen minuuttia. Kärpillä on ollut paremmat paikat kuin JYPillä. Hetki sitten Mika Pyörälä järjesti pienellä keskialueen syötöllä Kärpät jälleen hyvään hyökkäykseen, mutta Olkinuora veti pidemmän korren.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa.