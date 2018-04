Kärpät jätti HIFK:n nollille kolmannessa välierässä – Miika Koivisto osui kahdesti

Kärpät otti toisen kiinnityksen liigafinaaleihin kaatamalla Helsingin IFK:n lukemin 3-0. Oululaisten maaleista vastasivat Shaun Heshka ja Miika Koivisto kahdella osumalla.

1.erä

Kolmas välieräottelu on käynnissä. Raksila näyttää loppuunmyydyltä illan pelissä. Ennen ottelua Jari Sailio kukitettiin sadan pudotuspeliottelun täytyttyä.

Ensimmäinen viisiminuuttinen on ollut tunnustelua. Pelin tempo ei ole yltänyt edellisen pelin tasolle ja molemmat pelaavat vielä varovasti virheitä vältellen. Kunnollisia maalipaikkoja ei ole ollut ensimmäistäkään.

Avauserä on puolivälissä. Kärpät on ottanut pelistä otetta viime minuuttien aikana. Ykkösketju sai maalipaikan aikaan ja Humaloja teki yhden vahvan maalille nousun. Kiekko on pyörinyt enimmäkseen vieraiden päässä.

Viime minuutit ovat olleet puollestaan helsinkiläisten hallintaa. HIFK on pelannut pari kertaa kiekon kärppämaalin takaa maalin eteen. Hyvistä paikoista huolimatta Vehviläisen maali on pysynyt puhtaana. Paras paikka oli vieraiden Erik Thorellilla.

Kärpät siirtyi ottelussa johtoon, kun puolustaja Shaun Heshka laukoi kiekon ohi Kevin Lankisen.

Avauserässä ei nähty enempää maaleja ja erätauolle poistuttiin kotijoukkueen maalin johdossa. Pelillisesti erä oli melko tasainen. Kärpät sai maalin, mutta HIFK myös monta vaarallista paikkaa erityisesti päätypelinsä ansiosta. Torjuntoja kirjattiin Vehviläiselle kahdeksan, Lankiselle neljä.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä.

Kärpät pääsi heti erän alussa ylivoimalle, kun HIFK:n Joonas Rask otti jäähyn kaatamalla kärppäpelaajan. Pakkopeli pyöri mukavasti, mutta maalia ei kuitenkaan syntynyt. Kärppien paine jatkui myös tasaviisikoin pelatessa.

HIFK pääsi kokeilemaan omaa pakkopeliään, kun avausmaalin tehnyt Heshka komennettiin pikkukakkoselle. Kärpät pelasi kuitenkin tylyä alivoimaa. Lasse Kukkonen jakoi poikittaista ja Jari Sailio taisteli myös esimerkillisesti.

Heti perään Kärpät sai hyvän vastahyökkäyksen ja ajoi suoraan HIFK:n maalille, jonne oululaiset ovat päässeet tänään muutenkin paremmin. Puoulstaja Markus Kankaanperän puuttuminen näkyy HIFK:n maalineduspelaamisessa.

Ennakkotiedoista poiketen halli ei olekaan aivan loppuunmyyty. Katsojia on 6425, kun maksimimäärä on 6614.

Toista erää on jäljellä viitisen minuuttia. Ottelussa on edetty viime aikoina päästä päähän tasaisissa merkeissä. Kärppien puolelta Taneli Ronkainen erottui hetki sitten edukseen pelaamalla omassa päässä miehen tylysti pois hyvästä maalintekopaikasta.

Kärpät pääsi ylivoimalle vielä toisen erän viimeiseksi minuuteiksi, kun Ville Varakas kaatoi Nicklas Lasun. Kärpät onnistui lisäämään johtoaan juuri ennen erätaukoa, kun Miika Koivisto laukoi kiekon viivasta HIFK:n maaliin.

Torjunnat kirjattiin Vehviläinen 8, Lankinen 7.

3.erä

Ottelun kolmas erä on käynnissä. Erän alku viivästyi hieman, kun jäätä piti paikkailla ennen erän alkua kaukalon laidassa.

Kärpät on hallinnut ensimmäisiä minuutteja ja luonut myös muutaman maalipaikan. Paras niistä oli Humalojalla, mutta osumaa ei syntynyt.

Kärpät pääsi pelaamaan ylivoimaa, kun HIFK otti puolustuspään jäähyn. Rangaistuksen sai Panu Mieho huitomisesta. Pakkopeli ei kuitenkaan tuonut tulosta.

Erää on jäljellä reilut 13 minuuttia. Raksilassa odotellaan tällä hetkellä HIFK:n kiriä. Toistaiseksi siitä ei ole nähty merkkejä.

Kärppien Bertrandilla oli tuhannen taalan paikka tehdä oululaisten kolmas maali. HIFK:n maalivahdin Lankisen purku epäonnistui pahasti ja ranskalaisella oli tyhjä maali. Bertrand ei kuitenkaan onnistunut.

Heti perään Thorell hätyytteli oululaisten maalia. Ei kavennusta kuitenkaan.

Kärppien Jari Sailio antoi painavan taklauksen HIFK:n tähtipuolustaja Miro Heiskaselle.

Hetkeä myöhemmin vieraat saivat tilaisuutensa, kun Vili Sopanen oli puolittain läpi. Vehviläinen Kärppien maalilla selvitti tilanteen tyylikkäästi.

Kärpillä oli jälleen hyvä mahdollisuus iskeä illan kolmas maali, mutta Bertrand pelasi tilanteen tyhmästi. Lopulta ranskalainen ajautui pieneen kulmaan ja Lankisella oli helppo työ torjua veto. Peliaikaa on jäljellä neljä minuuttia.

Kärppien nelonen Sailio-Ikonen-Karvinen dominoi tällä hetkellä helsinkiläisiä. Kolmikko jakelee painavia pommeja jatkuvasti ja pitää HIFK:n kurissa.

HIFK otti maalivahdin pois kolme minuuttia ennen loppua. Kärpät sai kiekon kertaalleen jo tolppaan. HIFK sai myös loistavan paikan, mutta Vehviläisen hanska venyi kiekon eteen.

HIFK ei saanut enää maalia, joten Kärpät nappasi voiton ja toisen kiinnityksen finaaleihin.